Kylie Jenner’ın ablalarına aldığı pahalı Anneler Günü hediyelerine takipçilerinden tepki

22 yaşındaki kozmetik girişimçisi ve relity show yıldızı, ablaları Kim ve Khloe Kardashian’a değeri 5 bin 495 dolar olan kristal taşlı makyaj çantası hediye etti.

Bir milyar dolarlık servete sahip olan Jenner, ablaları için tasarımcı Judith Leiber imzalı çantalardan satın aldı.