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La Casa de Papel 3. sezondan yeni fotoğraflar

La Casa de Papel'in merakla beklenen 3. sezonu geçtiğimiz cuma günü seyirci karşısına çıktı. Yeni bölümlerin yayınlanmasıyla fotoğraflar da görücüye çıktı. İşte kare kare La Casa de Papel 3. sezon... (Fotoğraflar diziyi henüz izlemeyenler için spoiler içerir)

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