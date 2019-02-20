La Casa De Papel'de rol alacağı iddia edilen Nesrin Cavadzade 2 dil daha öğrenecek
Dünya çapında ilgiyle takip edilen La Casa De Papel dizisinde rol alacağı iddia edilen Nesrin Cavadzade; Rusça, İspanyolca, Azerice, İngilizce'den sonra 2 dil daha öğreneceğini dile getirdi.
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Son olarak Bizim Hikaye dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
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Cavadzade, Rusça, İspanyolca, Azerice, İngilizce'den sonra boş zamanlarında Arapça ve Japonca öğreneceğini açıkladı.
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Daha önce bir İspanyol dizisinde rol alan 36 yaşındaki oyuncu, La Casa De Papel dizisinde İstanbul karakterine hayat vereceği iddialarıyla da gündeme gelmişti.
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Bu iddiaların ardından Cavadzade'nin menajeri Selin Kök, görüşmelerin olduğuna dair çıkan haberleri doğrulayarak, "Çıkan bazı haberler doğru. Görüşmeler sürüyor. İlk görüşmeden olumlu sonuç çıktı" açıklamasında bulunmuştu.