La Casa De Papel'in 'Berlin'i Pedro Alonso: Dizi yeniden çekilse 'İstanbul' olurum

"TÜRK İNSANINI ÇOK SEVİYORUM"

Ünlü oyuncu, Türk kadınları hakkında ise, “Genel olarak Türk insanlarını çok seviyorum. Yayıncılık sektöründe tanıştığım kadınlardan yola çıkarak çok hazırlıklı, çok profesyonel, çok akıllı ve çok eğitimli olduklarını söyleyebilirim. Bu benim için çok güzel bir sürpriz oldu” diye konuştu.