Lady Colin Campbell: Prens Harry’nin kitap yazacak becerisi yok

‘Hayalet yazar’ kaleme alacak



Evening Standart Gazetesi, Prens Harry’nin anlaşmasını yaptığı kitabı kendisinin kaleme almayacağını, bunu için bir hayalet yazar ile çalışacağını ileri sürdü. İddialara göre bunun için çalışacak kişi ise daha önce de bu tür işlerde imzası olan ve dili iyi kullanmasıyla tanınan yazar JR Moehringer.