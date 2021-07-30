Lady Colin Campbell: Prens Harry’nin kitap yazacak becerisi yok

30.07.2021 - 07:32
‘Hayalet yazar’ kaleme alacak
Evening Standart Gazetesi, Prens Harry’nin anlaşmasını yaptığı kitabı kendisinin kaleme almayacağını, bunu için bir hayalet yazar ile çalışacağını ileri sürdü. İddialara göre bunun için çalışacak kişi ise daha önce de bu tür işlerde imzası olan ve dili iyi kullanmasıyla tanınan yazar JR Moehringer.
Daha önce de çarpıcı sözler söylemişti
Prens Harry’nin kitap yazacak becerisi olmadığını ileri süren Lady Colin Campbell, daha önce de İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en asi üyesi hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çekmişti. Cambpell, Harry’nin her zaman medyanın ilgisini çekmek ve uluslararası alanda ünlü olmak gibi bir hırsı bulunduğunu ama bunu nasıl yapacağını tam olarak bilemediğini ileri sürdü.
Öğrenciyken de adı skandallara karışmıştı
Prens Harry, tıpkı ağabeyi Prens William ve ülkenin önde gelen ailelerinin çocukları gibi Eton Koleji’nde okudu. Fakat o dönemde de adı çeşitli skandallara karıştı. Harry’nin okulda öğrenciyken uyuşturucu alışkanlığı yüzünden rehabilitasyon merkezine yatırıldığı iddiaları basına yansımıştı. Harry, gördüğü tedavinin ardından okuluna döndü.
Eton’dan 2003 yılında mezun oldu
Prens Harry, annesinin ölümünden bir yıl sonra 1998 yılının Eylül ayında Eton’a kaydolmuştu ve o sıralarda ağabeyi William da bu okulda okuyordu. Harry, Eton’a ilk kez, William’ın kayıt günü babası ve o sırada sağ olan annesi Diana ile birlikte, 1995 yılının Eylül ayında gitmişti. Harry, okuldan 2003 yılında mezun oldu.