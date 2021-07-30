Lady Colin Campbell: Prens Harry’nin kitap yazacak becerisi yok

Önümüzdeki sene bir otobiyografi çıkaracağını duyuran Prens Harry'nin iki cümleyi bir araya getiremeyecek durumda olduğu, bunu için bir hayalet yazar ile çalışacağı konuşuluyor.

30.07.2021 - 07:32

Lady Colin Campbell: Prens Harry’nin kitap yazacak becerisi yok - 1
Prens Harry önümüzdeki sene bir otobiyografi çıkaracağını duyurdu. Fakat Prens’in bu girişimine kraliyet ailesi uzmanı, yazar ve sosyelit Lady Colin Campbell’dan ilginç bir çıkış geldi. Campbell’e göre; Prens Harry, kitap yazabilecek kapasiteye sahip değil. Çünkü, Eton Koleji’ndeki öğrencilik yıllarında İngilizce derslerinden başarısız olmuştu.
Lady Colin Campbell: Prens Harry’nin kitap yazacak becerisi yok - 2
Cambpell, Prens’in, kendi başına iki cümleyi yan yana getirme becerisi olmadığını savundu. Daha önce de Prens Harry’ye yönelik iddialarıyla gündeme gelen Lady Colin Campbell “Harry, Kraliçe’nin konuştuğu İngilizce’ye konuşmak üzere yetiştirildi. Ama bunu her zaman yapmadığını söylemek gerek” diye konuştu.

Lady Colin Campbell: Prens Harry’nin kitap yazacak becerisi yok - 3

‘Hayalet yazar’ kaleme alacak


Evening Standart Gazetesi, Prens Harry’nin anlaşmasını yaptığı kitabı kendisinin kaleme almayacağını, bunu için bir hayalet yazar ile çalışacağını ileri sürdü. İddialara göre bunun için çalışacak kişi ise daha önce de bu tür işlerde imzası olan ve dili iyi kullanmasıyla tanınan yazar JR Moehringer

Lady Colin Campbell: Prens Harry’nin kitap yazacak becerisi yok - 4
Pulitzer ödüllür Moehringer, daha önce Pulitzer ödüllü yazar, bugüne kadar aralarında Andre Agassi, Phil Knight gibi ünlü kişilerin biyografilerini de kaleme aldı. İngiliz basınında yer alan bir habere göre de Prens Harry ile onun anılarını yazacak olan hayalet yazarı George Clooney tanıştırdı.
Lady Colin Campbell: Prens Harry’nin kitap yazacak becerisi yok - 5

Daha önce de çarpıcı sözler söylemişti


Prens Harry’nin kitap yazacak becerisi olmadığını ileri süren Lady Colin Campbell, daha önce de İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en asi üyesi hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çekmişti. Cambpell, Harry’nin her zaman medyanın ilgisini çekmek ve uluslararası alanda ünlü olmak gibi bir hırsı bulunduğunu ama bunu nasıl yapacağını tam olarak bilemediğini ileri sürdü.

Lady Colin Campbell: Prens Harry’nin kitap yazacak becerisi yok - 6

Öğrenciyken de adı skandallara karışmıştı

Prens Harry, tıpkı ağabeyi Prens William ve ülkenin önde gelen ailelerinin çocukları gibi Eton Koleji’nde okudu. Fakat o dönemde de adı çeşitli skandallara karıştı. Harry’nin okulda öğrenciyken uyuşturucu alışkanlığı yüzünden rehabilitasyon merkezine yatırıldığı iddiaları basına yansımıştı. Harry, gördüğü tedavinin ardından okuluna döndü.

Lady Colin Campbell: Prens Harry’nin kitap yazacak becerisi yok - 7

Eton’dan 2003 yılında mezun oldu


Prens Harry, annesinin ölümünden bir yıl sonra 1998 yılının Eylül ayında Eton’a kaydolmuştu ve o sıralarda ağabeyi William da bu okulda okuyordu. Harry, Eton’a ilk kez, William’ın kayıt günü babası ve o sırada sağ olan annesi Diana ile birlikte, 1995 yılının Eylül ayında gitmişti. Harry, okuldan 2003 yılında mezun oldu.

Lady Colin Campbell: Prens Harry’nin kitap yazacak becerisi yok - 8

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