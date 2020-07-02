Lady Diana ve Kate Middleton'ın stil ikizi olduğunu gösteren kareler
Kimi zaman kayak tatilinde, kimi zamansa davetlerde; Kate Middleton için Lady Diana'nın modern stil ikizi olarak birçok kez kameralar yansıdı. İşte Prenses Diana ve Kate Middleton'ın stillerinin benzerliklerinden yansıyan kareler...(Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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02.07.2020 - 07:12
Prenses Diana St. Mary's Hospital 1984 / Kate Middleton St. Mary's Hospital 2018
Lady Diana The Royal Ascot 1988 / Kate Middleton Wimbledon Tenis Şampiyonası 2018
Lady Diana Westminster ziyareti 1990 / Kate Middleton Stephen Lawrence ziyareti 2015
Lady Diana İsviçre 1986 / Kate Middleton İsviçre 2005
Lady Diana Sicilya 1985 / Kate Middleton Buckingham Sarayı 2012
Prenses Diana Londra 1986 / Kate Middleton Diamond Jubilee Tur 2012
Lady Diana Venedik 1985 / Kate Middleton St. Andrew's School ziyareti 2012
Prenses Diana Kanada 1991 / Kate Middleton İsveç 2018
Lady Diana Hong Kong 1989 / Kate Middelton Buckingham Sarayı 2016
Lady Diana Remembrance Sunday Service 1991 / Kate Middletton Remembrance Sunday Service 2016
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