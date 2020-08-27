Lady Gaga 2020 MTV Video Müzik Ödülleri’ne buza yatarak hazırlanıyor

Eğlence ikonu Keke Palmer'ın sunacağı, 30 Ağustos Pazar günü saat 20'00'de (Türkiye saatiyle 31 Ağustos saat 03.00’te) canlı olarak yayınlanacak olan ödül töreninde Ariana Grande de Rain on Me performansında Lady Gaga'ya eşlik edecek.

New York'taki tören, corona virüs önlemleri kapsamında sınırlı sayıda seyirciyle ya da seyircisiz olarak düzenlenecek.