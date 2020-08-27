Lady Gaga 2020 MTV Video Müzik Ödülleri’ne buza yatarak hazırlanıyor

ntv.com.tr 27.08.2020 - 07:06
Lady Gaga, 2020 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde sergileyeceği sahne performansı için buza yatarak hazırlanıyor. 11 kez Grammy kazanan 34 yaşındaki şarkıcı, şova hazırlığını gösteren buz banyosu fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı.
Lady Gaga, dünya prömiyeri televizyonda yayınlanan Chromatica performansını bu yılki MTV Video Müzik Ödülleri’nde sergileyecek. Bu, 2013'ten sonra Lady Gaga’nın MTV Video Müzik Ödülleri sahnesine ilk çıkışı olacak.
Eğlence ikonu Keke Palmer'ın sunacağı, 30 Ağustos Pazar günü saat 20'00'de (Türkiye saatiyle 31 Ağustos saat 03.00’te) canlı olarak yayınlanacak olan ödül töreninde Ariana Grande de Rain on Me performansında Lady Gaga'ya eşlik edecek.
New York'taki tören, corona virüs önlemleri kapsamında sınırlı sayıda seyirciyle ya da seyircisiz olarak düzenlenecek.
Bu yıl aldığı 9 adaylıkla birlikte toplam 36 kez MTV Video Müzik Ödülleri’ne aday gösterilen Lady Gaga, bugüne kadar toplam 13 kez MTV ödülü aldı.
İlk kazandığı ödül 2009'da En İyi Sanat Yönetmenliği dalında Paparazzi şarkısıyla oldu. İlk olarak 2009'da Poker Face ve Paparazzi için aday gösterilmişti. Bad Romance, Yılın Videosu da dahil olmak üzere toplam 7 ödül kazandı.
2013 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısına siyah bir elbiseyle gelen Lady Gaga, çılgın sahne performansıyla beğeni toplarken, sıra dışı sahne kostümleriyle hafızalara kazındı. İşte 2013 MTV Video Müzik Ödülleri gecesi sahne performansından yansıyanlar...