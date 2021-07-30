Lady Gaga, Adam Driver ve Al Pacino'yu buluşturan House of Gucci'den karakter afişleri

Lady Gaga, Adam Driver ve Al Pacino gibi yıldız isimleri buluşturan House of Gucci filminin karakter afişleri yayınlandı.

30.07.2021 - 16:49

Lady Gaga, Adam Driver ve Al Pacino'yu buluşturan House of Gucci'den karakter afişleri - 1
House of Gucci filminde Lady Gaga, Patrizia Reggiani'yi; Adam Driver ise Maurizio Gucci canlandıracak. Filmde Gaga ve Driver'ın yanı sıra Jared Leto, Al Pacino, Camille Cottin, Jack Huston, Jeremy Irons, Reeve Carney gibi isimler rol alıyor.
Ridley Scott yönetmenliğindeki House of Gucci, Türkiye'de 11 Aralık 2021 tarihinde seyrciyle buluşacak.


Lady Gaga, Adam Driver ve Al Pacino'yu buluşturan House of Gucci'den karakter afişleri - 2
Adam Driver


Lady Gaga, Adam Driver ve Al Pacino'yu buluşturan House of Gucci'den karakter afişleri - 3
Lady Gaga


Lady Gaga, Adam Driver ve Al Pacino'yu buluşturan House of Gucci'den karakter afişleri - 4
Al Pacino


Lady Gaga, Adam Driver ve Al Pacino'yu buluşturan House of Gucci'den karakter afişleri - 5
Jeremy Irons
Lady Gaga, Adam Driver ve Al Pacino'yu buluşturan House of Gucci'den karakter afişleri - 6
Jared Leto


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