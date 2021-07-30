Lady Gaga, Adam Driver ve Al Pacino'yu buluşturan House of Gucci'den karakter afişleri

House of Gucci filminde Lady Gaga, Patrizia Reggiani'yi; Adam Driver ise Maurizio Gucci canlandıracak. Filmde Gaga ve Driver'ın yanı sıra Jared Leto, Al Pacino, Camille Cottin, Jack Huston, Jeremy Irons, Reeve Carney gibi isimler rol alıyor.

Ridley Scott yönetmenliğindeki House of Gucci, Türkiye'de 11 Aralık 2021 tarihinde seyrciyle buluşacak.





