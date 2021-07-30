Lady Gaga, Adam Driver ve Al Pacino'yu buluşturan House of Gucci'den karakter afişleri
Lady Gaga, Adam Driver ve Al Pacino gibi yıldız isimleri buluşturan House of Gucci filminin karakter afişleri yayınlandı.
Abone ol
Paylaş
30.07.2021 - 16:49
House of Gucci filminde Lady Gaga, Patrizia Reggiani'yi; Adam Driver ise Maurizio Gucci canlandıracak. Filmde Gaga ve Driver'ın yanı sıra Jared Leto, Al Pacino, Camille Cottin, Jack Huston, Jeremy Irons, Reeve Carney gibi isimler rol alıyor. Ridley Scott yönetmenliğindeki House of Gucci, Türkiye'de 11 Aralık 2021 tarihinde seyrciyle buluşacak.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.