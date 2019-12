Lady Gaga: Aykırı davrandığım için kötü şöhrete sahip oldum

Aslında yapmaya çalıştığınız her şeyle insanlara, cinsiyet konusunda olduğu gibi davranmaları için güç verdiniz…



- ‘Cesur ol’, herkesin söyleyebileceği bir cümledir. Ama pratikte bu durum, o kadar da kolay değil. Eğer kim olduğunuz konusunda utanç duyuyorsanız ve çevrenizdeki insanlardan destek göremiyorsanız, korkuyorsunuz demektir. Utanç, çok güçlü bir duygudur. Kendinize zaman verin. Her gün minik minik adımlarla ilerleyin. Cesaret pastasından her gün azar azar yiyin. Gerçek bu ve gerçekler değişebilir.