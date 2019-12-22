Lady Gaga: Aykırı davrandığım için kötü şöhrete sahip oldum

Tam olarak hangi anda nazik yanınızı ön plana çıkarmaya karar verdiniz?



- Sanırım hayranlarımla bir araya geldiğim bir zamanda... Seyircilere bakıp bana benzeyen, diğerleri tarafından görmezlikten gelinen ve anlaşılmayan birçok insanı fark ettiğimde… Bu benim için varoluşsal bir deneyim oldu. Ben de böyle insanlar için savaşmaya başladım. Daha önce de dediğim gibi; ‘Bunu ünlü olmak için değil; etki yaratmak için yaptım.’ Nazik olmayı annemden öğrendim. Okulda aşağılanarak kötü bir gün geçirip, eve döndüğümde bana, ‘Onları nezaketinle öldür. Şiddet her zaman kaybeder’ derdi. Buradaki ‘öldür’ kelimesi biraz saldırgan kaçabilir ama olayı net bir şekilde özetliyor.





