Sosyal izolasyon günlerinde Paul McCartney, Stevie Wonder ve Billie Eilish gibi isimlerle birlikte One World: Together at Home adıyla özel bir yayın için hazırlık yapan ve corona virüsle mücadele için bağışlanan 35 milyon dolarla gündemde olan Lady Gaga yaşanan süreçle ilgili fikirlerini paylaştı.