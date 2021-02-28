Lady Gaga: Bu kahraman kadının ödülü hazır

Yıldız şarkıcı Lady Gaga’nın köpeklerinin bir kadın tarafından polise teslim edilmesinin ardından konuşan Lady Gaga, "Bu kahraman kadının ödülü hazır" dedi.

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28.02.2021 - 14:28

Lady Gaga’nın köpeklerini gezdirmekle görevli olan çalışanın silahlı saldırıya uğramasının ardından, Gaga'nın iki köpeği çalındı ardından Koji ve Gustavo isimli köpekler bir kadın tarafından polise teslim edildi.







Köpekleri çalındıktan sonra 500 bin dolar ödül vaat eden Gaga, yaptığı son açıklamada, "Bu kahraman kadının adını şimdilik gizli tutacağız" ifadelerini kullandı.







Köpeklerini bulan kişi için "Ödülü hazır" diyen Gaga, "Güzel yürekli bir hayvansever. Onu tanıdığım için mutluyum" diye konuştu.







NE OLMUŞTU?



Lady Gaga, İtalya’dayken köpeklerini gezdirmekle görevli olan Ryan Fischer, Los Angeles'ta silahlı saldırıya uğradı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi Fischer'ı göğsünden vurdu ve iki köpeği çalarak kayıplara karıştı.







Gaga, köpeklerini çalan hırsızlara yarım milyon dolar fidye ödemeyi teklif etti. Ancak Gaga’nın fidye ödemesine gerek kalmadı. Polis, iki Fransız buldog çinsi köpeğin, cuma günü kendilerine teslim edildiğini aktardı.

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