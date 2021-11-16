Lady Gaga, Gucci galasında Versace giydi

House of Gucci filminde, eski eşi Maurizio Gucci’yi öldürmekle suçlanan Patrizia Reggiani’yi canlandıran Lady Gaga, Vogue İngiltere'ye verdiği röportajda film süresince yaşadığı psikolojik zorlukları anlatmıştı. Kameralar kapandığında da Patrizia Reggiani gibi yaşadığını söyleyen sanatçı, "Dokuz ay İtalyan aksanıyla konuştum" demişti.