Lady Gaga: House of Gucci için film dışında da dokuz ay İtalyan aksanıyla konuştum

“Bu filmi yapmak hayatımın en önemli deneyimiydi, çünkü her günün her dakikasında İtalya'daki atalarımı ve daha iyi bir hayata sahip olabilmem için ne yapmak zorunda kaldıklarını düşündüm” diyen Lady Gaga, “Sadece onları gururlandırmak istedi. Bu yüzden kötü bir kadını değil, gerçek hayattan bir kadın karakterini oynamaya karar verdim” dedi.