Lady Gaga: House of Gucci için film dışında da dokuz ay İtalyan aksanıyla konuştum

Haberler - ntv.com.tr 03.11.2021 - 10:13
Lady Gaga, İngiliz Vogue dergisine kapak pozu verdi.
35 yaşındaki Oscar ve Grammy ödüllü şarkıcı ve oyuncu, yeni filmi House of Gucci hakkında konuştu.
Lady Gaga, filmde, İtalyan moda evi Gucci’nin kurucusu olan eski eşi Maurizio Gucci’yi öldürmek için bir tetikçi kiralamakla ilgili kamuoyuna çokça duyurulan bir davada suçlu bulunan Patrizia Reggiani’yi canlandırdı. Lady Gaga, Patrizia Reggiani karakterine bürünürken bazı psikolojik zorluklar yaşadığını anlattı.
Sanatçı, rolünü anlatırken, “Role çalışmaya başlayalı üç yıl oldu. Dürüst ve şeffaf olacağım; bir buçuk yıl boyunca Reggiani gibi yaşadım. Dokuz ay aksanlı konuştum. Kameralar kapandığında da bunu asla bırakmadım” dedi.
Ailesinin İtalyan kökeni olan Amerikalı sanatçı, Bir anda saçımı boyamak zorunda kaldım ve baktığım her şeyi, dokunduğum her şeyi, parayı nerede ve ne zaman görebileceğimi fark edecek şekilde yaşamaya başladım” diye konuştu.
“Filmi tamamlarken bazı psikolojik zorluklar yaşadım” diyen Lady Gaga, “Otel odamda Reggiani gibi yaşıyor ve konuşuyordum. Sette onun gibi yaşıyor ve konuşuyordum. Bir gün İtalya’da bir şapkayla yürüyüşe çıktığımı hatırlıyorum. Yaklaşık iki ay boyunca hiç yürümemiştim ve panikledim. Film setindeyim zannettim” ifadesini kullandı.
“Bu filmi yapmak hayatımın en önemli deneyimiydi, çünkü her günün her dakikasında İtalya'daki atalarımı ve daha iyi bir hayata sahip olabilmem için ne yapmak zorunda kaldıklarını düşündüm” diyen Lady Gaga, “Sadece onları gururlandırmak istedi. Bu yüzden kötü bir kadını değil, gerçek hayattan bir kadın karakterini oynamaya karar verdim” dedi.
Lady Gaga'nın yanı sıra Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino ve Jeremy Irons gibi yıldız isimlerin başrolleri paylaştığı House of Gucci, 26 Kasım’da gösterime girecek.
House of Gucci filmi, Maurizio Gucci cinayetinin perde arkasında yaşananları konu ediyor. Moda evi Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci’nin torunu olan Maurizio Gucci’nin hayatına odaklanılan filmde, 1995 yılında öldürülen Maurizio Gucci’nin cinayeti ve sonrasında yaşananlar anlatılıyor. Filmde, Maurizio Gucci’yi öldürmekle suçlanan kişi, eski eşi Patrizia Reggiani.
İşte Lady Gaga'nın House of Gucci çekimlerinden yansıyan kareleri...