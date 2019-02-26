Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın yakınlaşması Oscar partisinde de sürdü
ntv.com.tr
Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın Oscar gecesinde sahnede yaptıkları düet esnasında birbirlerine aşık gibi yakınlaşmaları Oscar sonrası partide de sürdü. Sahne performansı sonrası partideki yakınlıkları, “İkilinin arasında bir şey mi var?” sorusunu yeninden gündeme getirdi.
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Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın 91. Oscar Ödülleri’nde (Oscar 2019) sahnedeki ‘aşk dolu’ müzik performansı after party’ye de taşındı.
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Daily Mail, A Star Is Born filminin yıldızlarını Warner Bros Pictures’ın Oscar partisinde birbirlerine sarılırken görüntüledi.
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Filmin şarkısı ve Lady Gaga’ya En İyi Şarkı Oscar’ını kazandıran Shallow’a düet yapan ikilinin sahne performansı esnasında yakaladığı romantizmin partide de sürmesi dikkat çekti.
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İkilinin, Bradley Cooper’ın kız arkadaşı, Rus model Irina Shayk’ın gözü önünde yakın temas kurarak birbirlerinin gözlerinin içine bakması çok konuşuldu.
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Geceyle ilgili birgi veren kaynaklardan bazı Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın arkadaşlığın ötesinde bir yakınlaşma içinde olduklarını söylerken, bazıları da Irina Shayk’ın bir koltukta oturup durumdan etkilenmediğini dile getirdi.
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6Cooper’ın parti boyunca Shayk’tan daha fazla Lady Gaga ile ilgilenmesi de dikkat çekti.
Gece boyunca Irina Shayk’ın, Bradley Cooper’ın annesi Gloria ile birlikte oturduğu belirtildi.
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Bir kaynak, “Irina’nın Bradley ile birlikte geceye katıldığını bilmeseniz onun orada olduğunu anlamazsınız, birbirleriyle hiç iletişim halinde değildiler” ifadesini kullandı.
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Bradley Cooper ile Lady Gaga’nın Oscar sahne performansında nerdeyese öpüşecek kadar birbirlerine yakın durarak şarkı söylemesi ve birbirlerinin gözlerinin içine bakması, rollerinin etkisinden hala çıkamadıkları söylentilerine yol açmıştı.