Lady Gaga kırmızı halıya fare dövmesiyle damga vurdu

House of Gucci filminin İtalya'daki prömiyerine Versace elbisesi ile damga vuran Lady Gaga, New York'ta ise fare dövmesiyle gündem oldu

Haberler 18.11.2021 - 08:57

Lady Gaga kırmızı halıya fare dövmesiyle damga vurdu - 1

İtalyan moda devi Gucci'nin başındaki Maurizio Gucci'nin 1995'te eski eşi Patrizia Reggiani'nin tuttuğu kiralik katil tarafından öldürülmesini konu alan House of Gucci (Gucci Ailesi) adlı film önümüzdeki hafta gösterime giriyor.

Lady Gaga kırmızı halıya fare dövmesiyle damga vurdu - 2

Ridley Scott'ın yönettiği filmde Reggiani'yi canlandıran ABD'li ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga (35) da filmin değişik yerlerde yapılan galalarına katılıyor.

Lady Gaga kırmızı halıya fare dövmesiyle damga vurdu - 3

Lady Gaga, New York'ta Lincoln Center'da yapılan galada ise en çok koluna yaptırdığı fare dövmesiyle dikkati çekti.

Lady Gaga kırmızı halıya fare dövmesiyle damga vurdu - 4

Ünlü şarkıcı filmde Aldo Gucci'yi oynayan yılların aktörü Al Pacino'yla (81) da büyük dostluk sergiledi.

Lady Gaga kırmızı halıya fare dövmesiyle damga vurdu - 5

Lady Gaga'nın House of Gucci galalarından fotoğraflar...

Lady Gaga kırmızı halıya fare dövmesiyle damga vurdu - 6

Lady Gaga, Gucci galasında Versace giydi / Haber Detay - Tıkla Oku

Lady Gaga kırmızı halıya fare dövmesiyle damga vurdu - 7
Lady Gaga kırmızı halıya fare dövmesiyle damga vurdu - 8
Lady Gaga kırmızı halıya fare dövmesiyle damga vurdu - 9
Lady Gaga kırmızı halıya fare dövmesiyle damga vurdu - 10

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