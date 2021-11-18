Lady Gaga kırmızı halıya fare dövmesiyle damga vurdu

Haberler 18.11.2021 - 08:57
İtalyan moda devi Gucci'nin başındaki Maurizio Gucci'nin 1995'te eski eşi Patrizia Reggiani'nin tuttuğu kiralik katil tarafından öldürülmesini konu alan House of Gucci (Gucci Ailesi) adlı film önümüzdeki hafta gösterime giriyor.
Ridley Scott'ın yönettiği filmde Reggiani'yi canlandıran ABD'li ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga (35) da filmin değişik yerlerde yapılan galalarına katılıyor.
Lady Gaga, New York'ta Lincoln Center'da yapılan galada ise en çok koluna yaptırdığı fare dövmesiyle dikkati çekti.
Ünlü şarkıcı filmde Aldo Gucci'yi oynayan yılların aktörü Al Pacino'yla (81) da büyük dostluk sergiledi.
Lady Gaga'nın House of Gucci galalarından fotoğraflar...