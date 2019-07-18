Lady Gaga markası için parti verdi
ntv.com.tr
Bir hafta önce kendi güzellik markası Haus Laboratories'i çıkaran Lady Gaga, Batı Hollywood'da kutlama partisi düzenledi.
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, artık kendine ait güzellik markası olan bir iş kadını da aynı zamanda.
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33 yaşındaki ABD’li sanatçı, Haus Laboratories adını verdiği markası için Batı Hollywood’da bir kutlama partisi verdi.
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Lady Gaga, yeni güzellik markasını şöyle anlattı: Dünyanın ihtiyacı olan en son şey yeni bir güzellik markası. ‘Güzellik, bakanın gözlerindedir’ diyorlar, ama Haus Laboratories’te biz, ‘Güzellik, sizin kendinizi nasıl gördüğünüzdür’ diyoruz. Kendinizi sevmenizi istiyoruz. Bizim Haus’umuz sizin kurallarınız.”
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Geçtiğimiz yıl Ate My heart Inc. şirketi, Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi'ne ‘Haus Beauty’ marka adını ticari olarak kaydettiren Gaga, markasının çıkış hikayesini sosyal medyada anlatmıştı.
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“Gençken hiç güzel hissetmemiştim. Hem iç hem de dış güzelliğe sahip olabilmek için mücadele ederken, makyajın gücünü keşfettim” diyen Gaga, annesin her sabah makyaj yaptığını ve kendisinin de daha sonra annesinden öğrendikleriyle makyaj denemelerinde bulunduğunu söylemişti.