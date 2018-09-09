Lady Gaga rol arkadaşlarıyla partide buluştu
ntv.com.tr
Lady Gaga, A Star is Born filminde başrolleri paylaştığı Bradley Cooper ve Sam Elliott ile birlikte Toronto'da yapılan partide bir araya geldi. Lady Gaga, gümüş rengi cesur elbisesiyle dikkat çekti.
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Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga ile Hollywood’un ünlü aktörleri Bradley Cooper ve Sam Elliott ile A Star is Born filminde başrolleri paylaştı.
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2Rol arkadaşları, 2018 Toronto Uluslararası Film Festivali kapsamında Toronto’daki Thompson Hotel’de Entertainment Weekly dergisinin düzenlediği Must List partisinde buluştu.
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Partide Lady Gaga, gümüş rengi, payetli elbisesiyle dikkat çekti.
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Sırtı açık elbise, tek bacağını tamamen açıkta bırakan derin yırtmacıyla göz doldurdu.
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Gaga, partiye nişanlısı Christian Carino ile birikte gitti.
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Venedik Film Festivali’nde prömiyeri yapılan A Star is Born filmi, 5 Ekim’de vizyona giriyor.