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Lady Gaga rol arkadaşlarıyla partide buluştu

ntv.com.tr

Lady Gaga, A Star is Born filminde başrolleri paylaştığı Bradley Cooper ve Sam Elliott ile birlikte Toronto'da yapılan partide bir araya geldi. Lady Gaga, gümüş rengi cesur elbisesiyle dikkat çekti.

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    Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga ile Hollywood’un ünlü aktörleri Bradley Cooper ve Sam Elliott ile A Star is Born filminde başrolleri paylaştı.

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    Rol arkadaşları, 2018 Toronto Uluslararası Film Festivali kapsamında Toronto’daki Thompson Hotel’de Entertainment Weekly dergisinin düzenlediği Must List partisinde buluştu.
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    Partide Lady Gaga, gümüş rengi, payetli elbisesiyle dikkat çekti.

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    Sırtı açık elbise, tek bacağını tamamen açıkta bırakan derin yırtmacıyla göz doldurdu.

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    Gaga, partiye nişanlısı Christian Carino ile birikte gitti.

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    Venedik Film Festivali’nde prömiyeri yapılan A Star is Born filmi, 5 Ekim’de vizyona giriyor.

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