Lady Gaga: Tecavüz sonucu hamile kaldım

Lady Gaga, Prens Harry ve Oprah Winfrey'in beraber hazırladığı "The Me You Can't See" (Göremediğin Ben) isimli programın ilk konuğu oldu. Şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşındayken uğradığı tecavüz sonrası yaşadığı kötü günleri anlattı.