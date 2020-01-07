Lady Gaga travma günlerini anlattı

Lady Gaga, 'defalarca tecavüze uğradıktan' sonra yaşadığı travma sonrası stres bozukluğunu (TSSB) anlattı. Ünlü yıldız, Oprah Winfrey'ye verdiği yeni röportajda akıl sağlığından ayrıntılı olarak bahsetti.
19 yaşındayken defalarca tecavüze uğradığını yineleyen "Tecavüze uğrama ve bu travmayı atlatamama sonucu TSSB da yaşadım" diye konuştu.
Tanıdığı biri tarafından istismar edildiğini söyleyen Gaga şu ifadeleri kullandı: "Birdenbire yıldız oldum ve otel odasından garajdaki limuzine oradan da sahneye giderek dünyayı dolaşıyordum ve bu durumla hiç ilgilenmedim. Sonra bir gün tüm vücudumda aniden tecavüze uğradıktan sonra hissettiğim hastalığa benzer o inanılmaz yoğun duygusal acıyı hissetmeye başladım."
STRES BOZUKLUĞUNU (TSSB) NEDİR?
“TSSB, adından da anlaşılabileceği gibi yaşanan bir travmanın ardından ortaya çıkan, duygusal, düşünsel ve davranışsal birtakım sorunları işaret eder. Travma nedir? Günlük yaşamımızda karşılaştığımız olağan sorunların, stres etmenlerinin dışında olağandışı ve kişinin duygusal dünyasını, ruhsal dünyasını tehdit eden, örseleyen yaşantılardır. Doğal afetler, deprem, sel, yangın veya insan eliyle yaşatılan travmalar. Bunlar nedir? İşkence, fiziksel şiddet, cinsel şiddet gibi olaylardır. TSSB da bu olağan dışı olaya verilen reaksiyon olarak ortaya çıkıyor.”