Lady Gaga travma günlerini anlattı

19 yaşındayken defalarca tecavüze uğradığını yineleyen "Tecavüze uğrama ve bu travmayı atlatamama sonucu TSSB da yaşadım" diye konuştu. Tanıdığı biri tarafından istismar edildiğini söyleyen Gaga şu ifadeleri kullandı: "Birdenbire yıldız oldum ve otel odasından garajdaki limuzine oradan da sahneye giderek dünyayı dolaşıyordum ve bu durumla hiç ilgilenmedim. Sonra bir gün tüm vücudumda aniden tecavüze uğradıktan sonra hissettiğim hastalığa benzer o inanılmaz yoğun duygusal acıyı hissetmeye başladım."

Lady Gaga, genç kadınlara birçok kez cinsel saldırıda bulunması nedeniyle tutuklanmasının ardından R. Kelly'le işbirliği yaptığı için 2019'da özür dilemişti. O dönem Lady Gaga sosyal medyada bir açıklama yaparak Kelly'ye karşı duyduğu iddiaların "kesinlikle korkunç ve savunulamaz" olduğunu belirtmişti.

Winfrey'ye verdiği bir saatlik röportajda Gaga, fibromiyaljiyle savaşına ve Bir Yıldız Doğuyor'da (A Star is Born) birlikte rol aldığı Bradley Cooper'la romantik ilişki söylentilerine de değindi. Gaga, "Herkesi kandırarak gerçekten iyi bir iş çıkardık. Bunu biz yarattık" dedi.



Lady Gaga, dört yıl önce Lady Gaga, 19 yaşındayken tecavüze uğradığını itiraf etmiş, bu açıklamasından sonra pek çok ünlü isim Gaga’ya destek olmuştu.





STRES BOZUKLUĞUNU (TSSB) NEDİR?



“TSSB, adından da anlaşılabileceği gibi yaşanan bir travmanın ardından ortaya çıkan, duygusal, düşünsel ve davranışsal birtakım sorunları işaret eder. Travma nedir? Günlük yaşamımızda karşılaştığımız olağan sorunların, stres etmenlerinin dışında olağandışı ve kişinin duygusal dünyasını, ruhsal dünyasını tehdit eden, örseleyen yaşantılardır. Doğal afetler, deprem, sel, yangın veya insan eliyle yaşatılan travmalar. Bunlar nedir? İşkence, fiziksel şiddet, cinsel şiddet gibi olaylardır. TSSB da bu olağan dışı olaya verilen reaksiyon olarak ortaya çıkıyor.”