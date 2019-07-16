Lady Gaga ve Bradley Cooper birlikte yaşamaya başladı iddiası

A Star is Born filminde rol aldıktan sonra yakınlaşan Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın birlikte yaşamaya başladığı iddia edildi.
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Yaklaşık iki yıl önce A Star is Born filmi için için bir araya gelen ve film gösterime girdikten sonra yakınlaşan Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın şimdilerde birlikte yaşadığı öne sürüldü.
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Birlikteliğin gündemi meşgul ettiği ilk aylarda Gaga nişanlısıyla ayrılmış, ardından ise Cooper Irina Shayk ile ilişkisini noktalamıştı.
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NELER YAŞANDI?
91. Oscar Ödülleri esnasında Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın sahnede yakınlaşması ve bu durumun Cooper ile sevgilisi Irina Shayk’ın arasını açtığı iddia edilmişti.
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Hatta Oscar töreninin ardından Los Angeles’ta otomobillerinde görüntülenen ikilinin asık suratlı halleri de ‘Lady Gaga gerginliği’ olarak yorumlanmıştı.