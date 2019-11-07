Lady Gaga’dan Bradley Cooper’la aşk iddialarına yanıt

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Lady Gaga, Amerikan Elle dergisinin Aralık 2019 sayısına kapak oldu. 33 yaşındaki ABD’li sanatçı, dergiye verdiği röportajda Bradley Cooper ile aşk yaşadıkları iddiasına da yanıt verdi.
Lady Gaga, şubat ayında 91. Oscar Ödülleri’nde, A Star Is Born filmindeki yönetmeni ve rol arkadaşı Bradley Cooper’la filmin şarkısı Shallow’u romantik bir performans eşliğinde seslendirmişti. Bu performansın ardından, ikilinin arasındaki aşk dedikoduları kesilmedi.
Şubat ayında Lady Gaga ile nişanlısı Christian Carino’nun ayrılık haberi gelirken, haziran ayında Bradley Cooper ile Irina Shayk’ın ayrılığı gündeme damga vurdu. Peş peşe ayrılık haberleri Lady Gaga ile Bradley Cooper ikilisi hakkında dedikoduların ayyuka çıkmasına neden oldu.
Elle dergisine konuşan ünlü şarkıcı, “Biz bir aşk hikayesi anlattık. Bir müzisyen ve oyuncu olarak tabii ki insanların birbirimize aşık olduğumuza inanmalarını istedik. Ve insanların bu aşkı Oscar’da da hissetmelerini istedik” dedi.
Lady Gaga, “Bu aşkın kameralardan evlerdeki televizyonlara yansımasını istedik. Bunun için günlerce çalıştık. Çok iyi düzenlenmiş bir performanstı” ifadesini kullandı.
Gaga ayrıca, aradıkları tepkinin tam da varolan tepki olduğunu belirterek, “Bradley ile konuştuğumuzda, ‘İyi iş çıkardık’ dedik” açıklamasını yaptık.
Shallow şarkısıyla En İyi Film Müziği Oscar’ını kazanan Lady Gaga, “Oscar’ı kazandığımda bir gazeteci bana, ‘Oscar heykelciğine bakınca ne görüyorsun?’ diye sorudu. Ben de ‘Çok fazla acı görüyorum’ dedim. Yalan söylemiyordum” şeklinde konuştu.
19 yaşındayken defalarca tecavüze uğradığını da anlatan Gaga, “Kariyerim boyunca yıllarca pek çok zorluk nedeniyle travma yaşadım ama ayakta kaldım, devam ediyorum. Ve Oscar’a bakınca acı gördüm. Başkalarının bunu anlayıp anlayamayacağını bilmiyorum ama ben anlıyorum” dedi.