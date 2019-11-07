Lady Gaga’dan Bradley Cooper’la aşk iddialarına yanıt

Elle dergisine konuşan ünlü şarkıcı, “Biz bir aşk hikayesi anlattık. Bir müzisyen ve oyuncu olarak tabii ki insanların birbirimize aşık olduğumuza inanmalarını istedik. Ve insanların bu aşkı Oscar’da da hissetmelerini istedik” dedi.