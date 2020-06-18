Lady Gaga'dan hayranına ceket hediyesi

Ünlü yıldız Lady Gaga bir hayranına üstündeki ceketi hediye etti. (Fotoğraflar: BACKGRID USA) Lady Gaga, erkek arkadaşı Michael Polansky ile Malibu'da bir restorandan çıkarken görüntülendi. Gaga mekandan çıkarken hayranlarından biri yanına yaklaştı ve ceketini istedi. Ünlü şarkıcı deri ceketini hayranına hediye etti. Mutlu olan ve ceketi hemen üstüne giyen hayran "Böyle şefkatli ve güzel bir insanla tanıştığım için çok minnattarım” yorumunda bulundu. Öte yandan objektiflere takılan karelerde ünlü şarkıcının kilo aldığı da dikkat çekti.