Lady Gaga'dan hayranına ceket hediyesi

Ünlü yıldız Lady Gaga bir hayranına üstündeki ceketi hediye etti. (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

18.06.2020 - 16:45

Lady Gaga'dan hayranına ceket hediyesi - 1
Lady Gaga, erkek arkadaşı Michael Polansky ile Malibu'da bir restorandan çıkarken görüntülendi.


Lady Gaga'dan hayranına ceket hediyesi - 2
Gaga mekandan çıkarken hayranlarından biri yanına yaklaştı ve ceketini istedi.


Lady Gaga'dan hayranına ceket hediyesi - 3
Ünlü şarkıcı deri ceketini hayranına hediye etti.


Lady Gaga'dan hayranına ceket hediyesi - 4
Mutlu olan ve ceketi hemen üstüne giyen hayran "Böyle şefkatli ve güzel bir insanla tanıştığım için çok minnattarım” yorumunda bulundu.


Lady Gaga'dan hayranına ceket hediyesi - 5
Öte yandan objektiflere takılan karelerde ünlü şarkıcının kilo aldığı da dikkat çekti.
Lady Gaga'dan hayranına ceket hediyesi - 6
Lady Gaga'dan hayranına ceket hediyesi - 7
Lady Gaga'dan hayranına ceket hediyesi - 8
Lady Gaga'dan hayranına ceket hediyesi - 9
Lady Gaga'dan hayranına ceket hediyesi - 10
Lady Gaga'dan hayranına ceket hediyesi - 11
Lady Gaga'dan hayranına ceket hediyesi - 12
Lady Gaga'dan hayranına ceket hediyesi - 13
Lady Gaga'dan hayranına ceket hediyesi - 14
Lady Gaga'dan hayranına ceket hediyesi - 15
Lady Gaga'dan hayranına ceket hediyesi - 16
Lady Gaga'dan hayranına ceket hediyesi - 17

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