Lady Gaga'dan yeni sevgilisi Michael Polansky ile ilk paylaşım

Bir yıl önce nişanlısı Christian Carino'dan ayrılan Lady Gaga, yeni erkek arkadaşı Michael Polansky ile birlikteliğini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, artık yalnız olmadığını sosyal medya paylaşımıyla açıkladı. Yeni erkek arkadaşıyla ilk fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

32 yaşındaki Gaga, sevgilisi Michael Polansky ile teknede çekilen bu fotoğrafını yayınlayarak, “Miami’de çok eğlendik. Tüm küçük canavarlarıma ve hayranlarma sevgilerimle” mesajını yazdı.

Çift, önceki gece de Super Bowl karşılaşmasını birlikte seyrederken görüldü. Ladg Gaga, Las Vegas'ta katıldığı yeni yıl kutlamasında bir erkekle öpüşürken görüntülenmişti. Görüntü, medyada "Kim bu gizemli adam?" şeklinde paylaşılmıştı. Şimdi o 'gizemli' kişinin Michael Polansky olduğu öğrenildi.

Harvard Üniversitesi’nden mezun olan Polansky, The Parker Group adlı şirketin CEO'su. Ayrıca Facebook'un kurucu ortaklarından Sean Parker'la Institute For Cancer Immunotherapy'de çalışıyor.

Lady Gaga, oyuncu Taylor Kinney’le nişanı attıktan sonra Şubat 2017’den itibaren Christian Carino ile ilişki yaşamaya başlamış ve nişanlamıştı. Fakat çift, nikah masasına oturmadan Şubat 2019’da yollarını ayırmıştı.