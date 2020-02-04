Lady Gaga'dan yeni sevgilisi Michael Polansky ile ilk paylaşım

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, artık yalnız olmadığını sosyal medya paylaşımıyla açıkladı. Yeni erkek arkadaşıyla ilk fotoğrafını Instagram’da paylaştı.
Çift, önceki gece de Super Bowl karşılaşmasını birlikte seyrederken görüldü.
Ladg Gaga, Las Vegas'ta katıldığı yeni yıl kutlamasında bir erkekle öpüşürken görüntülenmişti. Görüntü, medyada "Kim bu gizemli adam?" şeklinde paylaşılmıştı. Şimdi o 'gizemli' kişinin Michael Polansky olduğu öğrenildi.
Harvard Üniversitesi’nden mezun olan Polansky, The Parker Group adlı şirketin CEO'su. Ayrıca Facebook'un kurucu ortaklarından Sean Parker'la Institute For Cancer Immunotherapy'de çalışıyor.