Lady Gaga'nın 18 santimlik platform topukluları
ntv.com.tr
1,55 metre boyundaki şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, seçtiği 18 santimlik platform topuklu ayakkabılarıyla boyunu uzattı.
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, ‘çılgın’ topukluklarıyla yine dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
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2İlginç giyim tarzıyla her zaman adından söz ettiren 33 yaşındaki Amerikalı sanatçı, 1969'da ABD’de eşcinsel ayaklanmalarının başlangıç yeri olan tarihi Stonewall Inn’de hafta sonu verdiği konser sonrası dün New York’taki otelinden çıkarken görüntülendi.
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Alberta Ferretti tasarımı kıyafetiyle görülen Lady Gaga’nın kıyafetini topuk yüksekliği 18 santim olan platform ayakkabılarla tamamlaması dikkat çekti.
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Platform topuklu ayakkabılarıyla boyunu uzatan 1,55 metre boyundaki Lady Gaga, otel dışında kendisini bekleyen hayranlarına imza dağıttı.
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Ünlü şarkıcının ayakabısının topuk yüksekliğine aldırmadan rahat hareket edebilmesi de takdir topladı.