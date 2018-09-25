Lady Gaga’nın gümüş şıklığı

Dram türündeki filmin yönetmenliğini de Bradley Cooper üstlendi. Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Rafi Gavron, Michael Harney gibi oyuncuların da rol aldığı filmde Jackson Maine, kariyerinde düşüş gösteren bir müzisyendir. Henüz keşfedilmemiş genç bir yetenek olan Ally ile tanışır ve ikili arasında tutkulu bir aşk başlar. Ally'nin yeteneğinin farkedilmesi için çalışan Jason onu sahnenin büyülü dünyası ile tanıştırır. Kısa süre sonra ise Ally artık ünlü bir müzisyen olmuştur. Kendi kariyerini Ally'nin gölgeisnde bırakan Jason, kaybolan ihtişamını geri kazanmaya çalışır. Ama bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.