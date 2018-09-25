Lady Gaga’nın gümüş şıklığı
ntv.com.tr
Başrolünde yer aldığı A Star Is Born filminin ABD prömiyerine katılan Lady Gaga, gümüş elbisesiyle kırmızı halının yıldızı oldu.
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Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, oyunculuktaki yeteneğini yeni filmi A Star Is Born ile sergiledi.
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32 yaşındaki ABD’li yıldız, dün Los Angeles’taki Shrine Auditorium’daki prömiyere katıldı.
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Filmin gösterimi öncesi kırmızı halıda boy gösteren Lady Gaga, Givenchy Haute Couture imzalı elbisesiyle dikkat çekti.
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Gümüş rengi, parıltılı elbisesiyle poz veren Lady Gaga’nın saçlarını da griye yakın platin rengine boyatması dikkatlerden kaçmadı.
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Kıyafetini Bulgari marka mücevherlerle tamamlayan Lady Gaga, film gösterimi öncesinde hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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Ünlü yıldız, prömiyer öncesinde filmde seslendirdiği Is That Alright adlı şarkıyı da sosyal medya hesabından paylaştı.
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Lady Gaga’nın Bradley Cooper ile başrolleri paylaştığı A Star Is Born, ABD’de 5 Ekim’de, Türkiye’de ise 19 Ekim’de vizyona giriyor.
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Dram türündeki filmin yönetmenliğini de Bradley Cooper üstlendi. Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Rafi Gavron, Michael Harney gibi oyuncuların da rol aldığı filmde Jackson Maine, kariyerinde düşüş gösteren bir müzisyendir. Henüz keşfedilmemiş genç bir yetenek olan Ally ile tanışır ve ikili arasında tutkulu bir aşk başlar. Ally'nin yeteneğinin farkedilmesi için çalışan Jason onu sahnenin büyülü dünyası ile tanıştırır. Kısa süre sonra ise Ally artık ünlü bir müzisyen olmuştur. Kendi kariyerini Ally'nin gölgeisnde bırakan Jason, kaybolan ihtişamını geri kazanmaya çalışır. Ama bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.