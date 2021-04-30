Lady Gaga’nın köpeklerini teslim eden kadın tutuklandı

Yıldız şarkıcı Lady Gaga’nın köpeklerinin çalınmasının ardından köpekleri polise teslim eden kadın tutuklandı.

30.04.2021 - 12:57

Lady Gaga’nın köpeklerini teslim eden kadın tutuklandı - 1
Lady Gaga'nın köpeklerinin çalınması sonrası "Bu kahraman kadının ödülü hazır" dediği bir kişi hırsızlık gerekçesiyle tutuklandı.


Lady Gaga’nın köpeklerini teslim eden kadın tutuklandı - 2
Gaga'nın, bulana 500 bin dolar ödül vereceğini açıkladığı iki köpeğini, kendilerine teslim edem kadının da zanlılarla bağlantısı ortaya çıktı.


Lady Gaga’nın köpeklerini teslim eden kadın tutuklandı - 3
NE OLMUŞTU?

Lady Gaga, İtalya’dayken köpeklerini gezdirmekle görevli olan Ryan Fischer, Los Angeles'ta silahlı saldırıya uğradı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi Fischer'ı göğsünden vurdu ve iki köpeği çalarak kayıplara karıştı.


Lady Gaga’nın köpeklerini teslim eden kadın tutuklandı - 4
Gaga, köpeklerini çalan hırsızlara yarım milyon dolar fidye ödemeyi teklif etti. Polis, iki Fransız buldog çinsi köpeğin, kendilerine teslim edildiğini aktardı.


Lady Gaga’nın köpeklerini teslim eden kadın tutuklandı - 5
Köpeklerini bulan kişi için "Ödülü hazır" diyen Gaga, "Güzel yürekli bir hayvansever. Onu tanıdığım için mutluyum" diye konuştu.

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