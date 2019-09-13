Lais Ribeiro ile Joakim Noah evleniyor (Burning Man'de teklif)
Victoria's Secret modeli Lais Ribeiro, Burning Man festivalinde sevgilisi Joakim Noah'tan aldığı evlilik teklifine 'evet' dediğini duyurdu. İşte Ribeiro'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama ve renkli festivalden kareler...
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128 yaşındaki model Lais Ribeiro, Instagram hesabından basketbolcu sevgilisi Joakim Noah ile evleneceğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen dünyaca ünlü Burning Man festivaline katılan Lais Ribeiro'ya burada sevgilisinden evlilik teklifi aldığını açıkladı:
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2Yaptığı paylaşımın altına "Telefonum yanımda değildi ve Burning Man'de tek bir fotoğrafım bile yok ama Joakim Noah sayesinden hayatımın en güzel anlarından birini yaşadım" notu Lais Ribeiro, "Beni bu dünyadaki favori yerimde şaşırttı ve teklif etti. Ve daha mutlu olamazdım. Biz evleniyor millet" şeklinde açıklama yaptı.
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10 yaşında bir oğlu bulunan Brezilyalı model, Victoria's Secret'ın 2 milyon dolarlık Fantezi Sütyeni (Fantasy Bra) taşıyarak kariyerinde zirve yaptı .
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4Joakim Noah'ın evlilik teklifi yaptığı Burning Man festivalinden renkli kareler...
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