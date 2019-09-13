Lais Ribeiro ile Joakim Noah evleniyor (Burning Man'de teklif)

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Yaptığı paylaşımın altına "Telefonum yanımda değildi ve Burning Man'de tek bir fotoğrafım bile yok ama Joakim Noah sayesinden hayatımın en güzel anlarından birini yaşadım" notu Lais Ribeiro, "Beni bu dünyadaki favori yerimde şaşırttı ve teklif etti. Ve daha mutlu olamazdım. Biz evleniyor millet" şeklinde açıklama yaptı.



