Larissa Riquelme 9 yıl sonra yine tribünde
Dünya Paraguaylı taraftar Larissa Riquelme (34) ile 2010'da Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda tanıştı. Cep telefonunu tişörtünün içine koyan taraftar, sıradış tepkileriyle uluslararası basının ilgi odağı oldu. Model önceki gün Copa America turnuvasında yine tribünde yerini aldı. Kendisiyle özdeşleşen kırmızı bluzuyla 9 yıl önce verdiği telefonlu pozu canlandırdı...
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Asıl adı Larissa Mabel Riquelme Frutos olan Paraguaylı manken 22 Şubat 1985'de dünyaya geldi.
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Hem Paraguay Milli Futbol Takımı ve Cerro Porteno kulübünün fanatik destekçisi oldu.
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2010 FIFA Dünya Kupası sırasında göze çarptı. Dünya kupasında tribündeki görüntüsüyle bir anda en çok aranan isimlerden biri oldu.
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Larissa Riquelme, 2011 Miss Universe güzellik yarışmasında Paraguay'ı temsil eden Alba Riquelme'nin kardeşidir.
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Dünya kupasında kazandığı ün ona, ülkesinin en çok kazanan modeli ünvanını getirdi.
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2013'te Paraguay milli takım oyuncusu Jonathan Fabbro ile evlendi.
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İspanyol gazete Marca tarafından "Dünya Kupası kız arkadaş" araması ile internette en çok aranan insan seçildi.
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Ve Larissa Riquelme 9 yıl sonra yine Paraguay'ı desteklemek için tribündeydi. Kendisiyle özdeşleşen kırmızı bluzuyla 9 yıl önce verdiği telefonlu pozu canlandırdı...Ancak ünlü model eskiye oranla çok daha dikkatliydi.
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9Larissa Riquelme (2010)
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10Larissa Riquelme (2010)