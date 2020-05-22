Las Vegas 'yeni normal'e ayak uydurdu

ABD'de corona virüs sürecinde alınan önlemlerin gevşetilmesi sürecinde Las Vegas'ta 'yeni normal'e ayak uydurdu. İşte olası ikinci bir corona virüs dalgası karşısında ekonomiyi durdurmamaya karar veren ABD'de 'yeni normal'i anlatan fotoğraflar...
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22.05.2020 - 11:01
ABD Las Vegas’ta karantina önlemleri gevşerken kumarhaneler haziranda açılıyor...
Oteller rezervasyon almaya başlarken, kumar makinelerinin paravanlarla ayrılması gibi düzenlemeler yapıldı.
Kumarhane çalışanlarına ise virüs testi yapılıyor.
İşte corona virüs pandemisi sırasında önlemlerin gevşetilmesi tartışılırken ABD'de (yeni normal'in nasıl olacağını gösteren fotoğraflar...
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