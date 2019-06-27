Laura Dern’in paparazzilere karşı mayo önlemi
Big Little Liars dizisinin yıldızı Laura Dern, İtalya tatilinde paparazziler tarafından görüntülendiğini fark edince mayo önlemi aldı.
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Jurassic Park filmiylre yıldızı parlayan, şu sıralar popüler dizi Big Little Liars’ta rol alan Laura Dern tatilde görüntülendi.
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İtalya’nın Capri Adası’nda tatil yapan 52 yaşındaki ABD’li oyuncu, Amalfi kıyılarında çıktığı yat gezisinde objektiflere takıldı.
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Ünlü oyuncu, paparazzilerin uzaktan kendisini görüntülediğini fark edince mayolu görüntü vermemek için önlem aldı.
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Dern, beyaz mayosunun üzerine girdiği siyah şortunu çıkarmadan denize girdi. Yata çıktıktan sonra şortunu değiştirip bir havluya sarındı.
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Laura Dern, 2017’den bu yana yayınlanan Big Little Liars dizisinde Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Alexander Skarsgard ile birlikte başrolde yer alıyor.