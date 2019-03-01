Lauren Sanchez kardeşiyle bağlarını kopardı (Jeff Bezos birlikteliği)

Lauren Sanchez, ünlü milyarder Jeff Bezos’la yaşadığı birlikteliği basına sızdırdığı iddia edilen kardeşi Michael Sanchez ile bağlarını kopardı.
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Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’la yaşadığı birliktelikle gündeme gelen Lauren Sanchez, ilişkiyi National Enquirer dergisine sızdırdığı iddia edilen kardeşi Michael ile bütün bağlarını kopardığı ortaya çıktı.
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The Washington Post’un haberinde, Sanchez’in hem menajeri hem yayıncısı hem de kardeşi olan Michael Sanchez ise bilgiyi sızdıranın kendisi olduğunu inkar ediyor.
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Jeff Bezos'a eşi Mackenzie Bezos'dan boşanmasının nedeni olarak gösteren Lauren Sanchez ile olan görüntülerinin Suudi Veliaht Prensi'nin şantaj amacıyla kullanıldığı da iddia edilmişti.
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Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan alınıp Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanlığı'na atanan Adil el Cubeyr, iddiaları yalanlayarak, "Bu bana pembe dizi gibi geliyor… Bu ilgili taraflar arasında bir şey, bizim hiçbir dahlimiz yok" demişti.