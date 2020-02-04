Lauren Sanchez’in kardeşinden Bezos'a dava

Amazon’un kurucusu olan ve dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Jeff Bezos, sevgilisinin kardeşi tarafından dava edildi.
04.02.2020 - 08:19| Son Güncelleme : 04.02.2020 - 08:23
Jeff Bezos’un geçen yıl basına sızan çıplak fotoğraflardan kendisini sorumlu tutmasını kabul etmeyen sevgilisi Lauren Sanchez’in kardeşi Michael Sanchez, ‘yanlış bilgi yayıyor' suçlamasında bulundu.
Michael Sanchez, ikilinin çıplak fotoğraflarının ve özel yazışmalarının basına sızdırılması konusunda kendisini suçlayan Bezos’a ve güvenlik ekibine dava açtı.
Kardeşine ihanet ettiği iddialarını reddeden Sanchez, Bezos ve ekibini ‘yanlış bilgi yaymakla’ suçladı.
Yazışmaları yayımlayan National Enquirer dergisiyle iletişime geçtiğini yadsımayan Sanchez, bunu kardeşini korumak için yaptığını savundu.
Jeff Bezos’un avukatı William Isaacson, müvekkilinin mahkemede yanıt vermeyi seçtiğini belirtti. Lauren Sanchez’in avukatı Terry Bird ise müvekkilinin şu sözlerini aktardı; “Benim gizli bilgilerimi National Enquirer dergisinie verdi, bu derin ve bağışlanamaz bir ihanet.”
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