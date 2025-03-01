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Lazer oruç bozar mı?

Lazar orucu bozmaz. Lazer epilasyon yaptırmanın orucu bozabilmesi için bu işlem sırasında vücuda besin girmesi gerekir. Lazer işleminin sadece ciltle alakalı bir işlem olması nedeniyle orucu etkileyen bir durum bulunmaz. Lazer Oruç Bozar Mı? hakkında tüm soruların cevapların haberin detayında...

Lazer oruç bozar mı? - 1

LAZER EPİLASYON YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç sadece yemek, içmek ve cinsel ilişki gibi fiillerle bozulur. Lazer epilasyon işlemi sırasında vücuda besin ya da su girmediği için orucu bozmaz. Yani lazer epilasyon yaptığınızda orucunuz geçerli kalır. Diyanet’in açıklamasına göre, lazer epilasyon sırasında orucunuzu bozacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

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Lazer oruç bozar mı? - 2

DİYANET’E GÖRE LAZER ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığına göre, lazer uygulamaları orucu bozmaz. Din İşleri Yüksek Kurulu, vücuttan kıl alınmasının, yöntemi ne olursa olsun, orucu geçersiz kılmadığını belirtmiştir. Çünkü orucun bozulması, vücuda bir şey yemek, içmek veya cinsel ilişki gibi fiillerle olur. Lazer epilasyon gibi uygulamalarda vücuda besin girmediği için oruç bozulmaz. Bu nedenle, Diyanet’e göre lazer uygulamaları orucu etkilemez. Yani, oruçluyken lazer epilasyon yaptırmak hiçbir sakınca oluşturmaz.

Lazer oruç bozar mı? - 3

LAZER EPİLASYON ORUCU BOZAN DURUMLAR ARASINDA MI?

Hayır, lazer epilasyon orucu bozan durumlar arasında değildir. Oruç, yemek yeme, içme veya cinsel ilişkide bulunmak gibi fiillerle bozulur. Lazer epilasyon gibi dışarıdan yapılan estetik işlemler orucu bozmaz. Lazer epilasyon sırasında vücuda besin girişi olmadığı için oruç geçerliliğini korur. Bu nedenle, lazer epilasyon işlemi orucu bozan şeylerden değildir.

Lazer oruç bozar mı? - 4

LAZER AMELİYATI ORUCU BOZAR MI?

Lazer kullanılarak yapılan tıbbi ameliyatlar, ameliyat türüne göre orucu bozabilir. Eğer ameliyat sırasında genel anestezi uygulanırsa ve damar yoluyla serum verilirse, oruç bozulur. Ancak sadece lazer ışınının uygulanması orucu bozmaz. Lokal anestezi ile yapılan lazer işlemleri orucu bozmaz, ancak serum gerektiren durumlarda oruç bozulur.

Lazer oruç bozar mı? - 5

LAZER EPİLASYON VE AĞDA YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI, KAZA GEREKTİRİR Mİ?

Lazer epilasyon ve ağda, orucu bozan işlemler arasında değildir. Bu tür işlemler sırasında vücuda herhangi bir besin girişi olmaz, bu yüzden oruç geçerliliğini korur. Dolayısıyla, lazer epilasyon veya ağda yaptırmak orucu bozmaz ve kaza orucu tutmayı gerektirmez.

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