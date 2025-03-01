Lazer oruç bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığına göre, lazer uygulamaları orucu bozmaz. Din İşleri Yüksek Kurulu, vücuttan kıl alınmasının, yöntemi ne olursa olsun, orucu geçersiz kılmadığını belirtmiştir. Çünkü orucun bozulması, vücuda bir şey yemek, içmek veya cinsel ilişki gibi fiillerle olur. Lazer epilasyon gibi uygulamalarda vücuda besin girmediği için oruç bozulmaz. Bu nedenle, Diyanet’e göre lazer uygulamaları orucu etkilemez. Yani, oruçluyken lazer epilasyon yaptırmak hiçbir sakınca oluşturmaz.
Hayır, lazer epilasyon orucu bozan durumlar arasında değildir. Oruç, yemek yeme, içme veya cinsel ilişkide bulunmak gibi fiillerle bozulur. Lazer epilasyon gibi dışarıdan yapılan estetik işlemler orucu bozmaz. Lazer epilasyon sırasında vücuda besin girişi olmadığı için oruç geçerliliğini korur. Bu nedenle, lazer epilasyon işlemi orucu bozan şeylerden değildir.
Lazer kullanılarak yapılan tıbbi ameliyatlar, ameliyat türüne göre orucu bozabilir. Eğer ameliyat sırasında genel anestezi uygulanırsa ve damar yoluyla serum verilirse, oruç bozulur. Ancak sadece lazer ışınının uygulanması orucu bozmaz. Lokal anestezi ile yapılan lazer işlemleri orucu bozmaz, ancak serum gerektiren durumlarda oruç bozulur.
Lazer epilasyon ve ağda, orucu bozan işlemler arasında değildir. Bu tür işlemler sırasında vücuda herhangi bir besin girişi olmaz, bu yüzden oruç geçerliliğini korur. Dolayısıyla, lazer epilasyon veya ağda yaptırmak orucu bozmaz ve kaza orucu tutmayı gerektirmez.