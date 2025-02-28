Lazer oruç bozar mı? Diyanet'e göre lazer oruç bozar mı?

DİYANET’E GÖRE LAZER ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığına göre, lazer uygulamaları orucu bozmaz. Din İşleri Yüksek Kurulu, vücuttan kıl alınmasının, yöntemi ne olursa olsun, orucu geçersiz kılmadığını belirtmiştir. Çünkü orucun bozulması, vücuda bir şey yemek, içmek veya cinsel ilişki gibi fiillerle olur. Lazer epilasyon gibi uygulamalarda vücuda besin girmediği için oruç bozulmaz. Bu nedenle, Diyanet’e göre lazer uygulamaları orucu etkilemez. Yani, oruçluyken lazer epilasyon yaptırmak hiçbir sakınca oluşturmaz.