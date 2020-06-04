Lea Michele ırkçılık iddiaları üzerine tanıtım yüzü olduğu firmadan kovuldu



Amerikalı oyuncu Lea Michele, seneler önce kendisine ün kazandıran dizinin setinde rol arkadaşı Samantha Ware'a ırkçılık yaptığı gerekçesiyle yeni işinden kovuldu. O dönem kullandığı ifadeleri hatırlamadığını söyleyen 33 yaşındaki oyuncu ise yaşananlar için özür diledi.

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04.06.2020 - 10:44

2009'da yayınlanan Glee dizisi ile şöhret olan oyuncu Lea Michele, rol arkadaşı Samantha Ware'in kendisine yönelttiği suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Ware, Michele'in kendisine yıllar önce dizi setindeyken kötü davrandığını, hakaret ettiğini ve bir keresinde peruğuna dışkılamakla tehdit ettiğini ileri sürdü.

Tabii tüm bunların ortaya çıkmasına neden olan durum ise Lea Michele'in geçtiğimiz günlerde bir polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd ile ilgili üzüntülerini dile getirdiği paylaşımı oldu.

Samantha Ware, 33 yaşındaki oyuncuya cevap olarak, "İlk TV dizimin setini benim için nasıl cehennem haline getirdiğini hatırla. Çünkü ben asla unutmayacağım" dedi.

Böylelikle detayların su yüzüne çıkmasıyla birlikte Glee kadrosu arasında yoğun tartışmalara neden olan bu iddialardan sonra, Lea Michele'in reklam yüzü olduğu firma da harekete geçti. Yönetim, oyuncu ile aralarındaki anlaşmanın sona erdiğini açıklayarak, ırkçılığın ve ayrımcılığın hiçbir türünü affetmediklerini belirtti. Lea Michele ise o dönem yaşananları ve söylediklerini hatırlamadığını ancak ne olursa olsun kimseye kötü hissetirme hakkı olmadığını kabul ederek özür diledi.

Glee (2009) dizisinden fotoğraf: Lea Michele, Matthew Morrison, Marshall Williams, Becca Tobin, Billy Lewis Jr., Samantha Marie Ware ve Laura Dreyfuss.