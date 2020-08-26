LeBron James: Korku içinde yaşıyoruz

NBA'in yıldız ismi LeBron James, ABD'de siyah Jacob Blake'ın polis tarafından arkasından defalarca vurulması sonrası ABD'deki ırkçılığı eleştirdi. James, "Biz siyahlar Amerika'da korku içinde yaşıyoruz. Siyah erkekler, siyah kadınlar, siyah çocuklar, hepimiz çok korkuyoruz" ifadesini kullandı.

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26.08.2020 - 10:01

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'in yıldız ismi LeBron James, ABD'de siyah Jacob Blake'ın polis tarafından arkasından defalarca vurulması sonrası ABD'deki ırkçılığı eleştirdi.







James, "Biliyorum ki insanlar duyma yeteneğini kaybetmeye başladı. Ancak biz siyahlar Amerika'da korku içinde yaşıyoruz. Siyah erkekler, siyah kadınlar, siyah çocuklar, hepimiz çok korkuyoruz" ifadesini kullandı.







James, olaya karışan polislerin idari izne çıkarılmış olmasının yeterli olmadığını ifade etti.





Yıldız basketbolcu şu ifadeleri kullandı: "Orada oturup bana bir kişiyi etkisiz hale getirmenin ateş etmekten başka bir yolu olmadığını söylerseniz, sadece bana değil, bu toplumdaki bütün siyah vatandaşlara yalan söylemiş olursunuz."







"Çünkü biz aynı şeyleri yaşayıp duruyoruz. Onu yakalayabilirlerdi. Bunu yapabilirlerdi. Neden her seferinde silahlar vurulmak zorunda?"

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