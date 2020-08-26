LeBron James: Korku içinde yaşıyoruz

NBA'in yıldız ismi LeBron James, ABD'de siyah Jacob Blake'ın polis tarafından arkasından defalarca vurulması sonrası ABD'deki ırkçılığı eleştirdi. James, "Biz siyahlar Amerika'da korku içinde yaşıyoruz. Siyah erkekler, siyah kadınlar, siyah çocuklar, hepimiz çok korkuyoruz" ifadesini kullandı.

26.08.2020 - 10:01

LeBron James: Korku içinde yaşıyoruz - 1
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'in yıldız ismi LeBron James, ABD'de siyah Jacob Blake'ın polis tarafından arkasından defalarca vurulması sonrası ABD'deki ırkçılığı eleştirdi.


LeBron James: Korku içinde yaşıyoruz - 2
James, "Biliyorum ki insanlar duyma yeteneğini kaybetmeye başladı. Ancak biz siyahlar Amerika'da korku içinde yaşıyoruz. Siyah erkekler, siyah kadınlar, siyah çocuklar, hepimiz çok korkuyoruz" ifadesini kullandı.


LeBron James: Korku içinde yaşıyoruz - 3
James, olaya karışan polislerin idari izne çıkarılmış olmasının yeterli olmadığını ifade etti.

LeBron James: Korku içinde yaşıyoruz - 4
Yıldız basketbolcu şu ifadeleri kullandı: "Orada oturup bana bir kişiyi etkisiz hale getirmenin ateş etmekten başka bir yolu olmadığını söylerseniz, sadece bana değil, bu toplumdaki bütün siyah vatandaşlara yalan söylemiş olursunuz."


LeBron James: Korku içinde yaşıyoruz - 5
"Çünkü biz aynı şeyleri yaşayıp duruyoruz. Onu yakalayabilirlerdi. Bunu yapabilirlerdi. Neden her seferinde silahlar vurulmak zorunda?"

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