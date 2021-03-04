LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor

NBA yıldızı LeBron James, Los Angeles'taki deva malikanesini 20 milyon dolara satışa çıkardı. İşte Los Angeles Lakers oyuncusunun satmak istediği lüks evi...

ntv.com.tr 04.03.2021 - 07:24

LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor - 1

NBA yıldızı LeBron James, Los Angeles’taki ‘kolonyal mimari’ tarzdaki devasa malikanesini satışa çıkardı. 

LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor - 2

36 yaşındaki basketbolcu, Brentwood semtindeki evine geçtiğimiz günlerde 20,5 milyon dolar fiyat biçti. James, evi, 2015’te 20 milyon 986 bin 500 dolara satın almıştı.

LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor - 3

870 metrekare büyüklüğündeki evin altı yatak odası ve yedi banyosu bulunuyor.

LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor - 4

2011 yılında inşa edilen ev, eski eşi Nicole Brown Simpson ve arkadaşı Ron Goldman’ı öldürmekle yargılanan O.J. Simpson’ın yaşadığı evle aynı sokakta bulunuyor. Ev, daha sonraki yıllarda modern tarzda yeniden tasarlandı.

LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor - 5
James, ilk kez Lakers City’de oynamaya başladığında bu eve taşınmıştı.
LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor - 6

Evin teraslı banyosu, havuzu, spor salonu, sinema salonu, asansörü, üç arabalık garajı, basketbol sahası bulunuyor.

LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor - 7
2017’de evin ön kapısına ırkçı mesajlar yazılmıştı.
LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor - 8

MİLYON DOLARLIK EV KOLEKSİYONU

James, ekim ayında Beverly Hills’te Akdeniz tarzı mimariye sahip bir evi 36,75 milyon dolara satın aldı. Ev, daha önce Katharine Hepburn’e aitti.

NBA yıldızı ayrıca, 2017’de Brentwood’da 23 milyon dolarlık bir ev almıştı.

LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor - 9

85 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA İMZALADI

James, aralık ayında Los Angeles Lakers ile 85 milyon dolara iki yıllık anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmadan önce, 2018’de yaptığı dört yıllık anlaşmanın bedeli ise 154 milyon dolardı.

LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor - 10
İşte LeBron James'in 20 milyon dolara satışa çıkardığı evin detayları...
LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor - 11
LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor - 12
LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor - 13
LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor - 14
LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor - 15
LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor - 16
LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor - 17
LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor - 18
LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor - 19
LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor - 20
LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor - 21

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