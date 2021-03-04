LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor

85 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA İMZALADI

James, aralık ayında Los Angeles Lakers ile 85 milyon dolara iki yıllık anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmadan önce, 2018’de yaptığı dört yıllık anlaşmanın bedeli ise 154 milyon dolardı.