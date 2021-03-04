LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor

ntv.com.tr 04.03.2021 - 07:24
NBA yıldızı LeBron James, Los Angeles’taki ‘kolonyal mimari’ tarzdaki devasa malikanesini satışa çıkardı.
36 yaşındaki basketbolcu, Brentwood semtindeki evine geçtiğimiz günlerde 20,5 milyon dolar fiyat biçti. James, evi, 2015’te 20 milyon 986 bin 500 dolara satın almıştı.
870 metrekare büyüklüğündeki evin altı yatak odası ve yedi banyosu bulunuyor.
2011 yılında inşa edilen ev, eski eşi Nicole Brown Simpson ve arkadaşı Ron Goldman’ı öldürmekle yargılanan O.J. Simpson’ın yaşadığı evle aynı sokakta bulunuyor. Ev, daha sonraki yıllarda modern tarzda yeniden tasarlandı.
Evin teraslı banyosu, havuzu, spor salonu, sinema salonu, asansörü, üç arabalık garajı, basketbol sahası bulunuyor.
MİLYON DOLARLIK EV KOLEKSİYONU
James, ekim ayında Beverly Hills’te Akdeniz tarzı mimariye sahip bir evi 36,75 milyon dolara satın aldı. Ev, daha önce Katharine Hepburn’e aitti.
NBA yıldızı ayrıca, 2017’de Brentwood’da 23 milyon dolarlık bir ev almıştı.
85 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA İMZALADI
James, aralık ayında Los Angeles Lakers ile 85 milyon dolara iki yıllık anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmadan önce, 2018’de yaptığı dört yıllık anlaşmanın bedeli ise 154 milyon dolardı.