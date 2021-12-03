LeBron James'in Covid-19 testi 'yalancı pozitif' çıktı

Açıklamada ayrıca, "Protokoller ve Orlando'daki 2019-20 sezonunun yeniden başlamasından bu yana yürürlükte olan test uygulamasına uygun olarak, ilk pozitif testin ardından iki kez daha test yapıldı ve iki testte biri negatif, biri pozitif sonuç verdi. Protokole göre 30 Kasım’da ek testler olan James’in tüm testleri negatif gelince pozitif gelen ilk test sonucu ‘yalancı pozitif’ olarak kabul edildi” ifadesi kullanıldı.