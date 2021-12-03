LeBron James'in Covid-19 testi 'yalancı pozitif' çıktı

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 10:52
Los Angeles Lakers takımının yıldız basketbolcusu LeBron James, geçtiğimiz günlerde Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle salı günü takımıyla Sacramentı Kings maçına çıkamamıştı. Dolayısıyla 36 yaşındaki NBA yıldızı için Covid-19 protokolü uygulandı ve oyuncunun ortalama 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyordu.
Ancak ünlü basketbolcu için işler dün yaptırdığı testlerle değişti. James’in pozitif testinin ‘yalancı pozitif’ olduğu belirtildi.
NBA yönetiminden yapılan açıklamada, “James için, ilk olarak 29 Kasım'da alınan ilk pozitif test de dahil olmak üzere bir dizi testin çelişkili sonuçlar vermesi sonrası 30 Kasım Salı günü Covid protokolü uygulandı. Yapılan ek testler, onun pozitif bir vaka olmadığını doğruladı” denildi.
Açıklamada ayrıca, "Protokoller ve Orlando'daki 2019-20 sezonunun yeniden başlamasından bu yana yürürlükte olan test uygulamasına uygun olarak, ilk pozitif testin ardından iki kez daha test yapıldı ve iki testte biri negatif, biri pozitif sonuç verdi. Protokole göre 30 Kasım’da ek testler olan James’in tüm testleri negatif gelince pozitif gelen ilk test sonucu ‘yalancı pozitif’ olarak kabul edildi” ifadesi kullanıldı.
James’in tam sekiz kez Covid testi olduğu ve tüm sonuçların negatif geldiği belirtildi.
‘Yalancı test’ tespitinin ardından James’in bu gece oynanacak Clippers maçında Lakers forması giymesi bekleniyor.