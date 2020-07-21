LeBron James'in imzalı oyuncu kartına 1.8 milyon dolar

LeBron James'in imzasını taşıyan bir oyuncu kartı açık artırmada 1.8 milyon dolara alıcı buldu.

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21.07.2020 - 09:30

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers’ın All-Star oyuncusu LeBron James’in çaylak sezonundan kalma imzalı bir oyuncu kartı, açık artırmada 1 milyon 800 bin dolara satıldı.

Modern zamanlarda üretilen bir karta ödenen en yüksek bedel, mayıs ayında Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından Los Angeles Angels forması giyen yıldız oyuncu Mike Trout’un kartına ödenmiş ve kart 923 bin dolara alıcı bulmuştu.







LeBron James’in kartının mevcut rekoru neredeyse ikiye katlamasına sebep olan detay ise kartın nadir olması.







James’in Cleveland Cavaliers’taki çaylak sezonu olan 2003-2004 sezonu öncesi basılan ve sadece 23 tane üretilen kartta LeBron James’in imzası da bulunuyor.







Bununla birlikte o sezonki formasından bir parça da barındıran kart, değerlemeyi yapan Beckett Publications tarafından 10 üzerinde 9.5 puan aldı.

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