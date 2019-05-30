Lena Dunham yardım için soyundu
ntv.com.tr
Ünlü oyuncu ve yapımcı Lena Dunham, madde ve alkol bağımlılığıyla mücadele eden bir programa dikkat çekmek için soyunarak çağrıda bulundu.
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Yapmcılığını ve başrolünü üstlendiği Girls dizisiyle tanınan Lena Dunham, bir yardım kampanyası için soyundu.
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33 yaşındaki ABD’li oyuncu, dün Instagram’ında tamamen çıplak çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
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Dunham, fotoğrafıyla birlikte, alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele programına bağış toplamak için çağrı yaptı.
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Ünlü oyuncu, takipçilerinden, Los Angeles’taki Friendly House’un kadınlar için alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele programına katkı sağlamalarını istedi.
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Dunham, mesajında kendini ve çıplaklığı sevdiğini de belirtti.
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6Ünlü oyuncu, daha önce Glamour dergisinin kapağına poz vermiş, rötuşsuz yayınlanan fotoğrafı için “Selülitlerimden utanmıyorum” demişti.