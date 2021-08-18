Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. Sağlık durumu merak edilen Aksoy, "Zor günlerin geride kalmasına az kaldı" diyerek kemoterapi seanslarının bittiğini duyurdu.

18.08.2021 - 16:49

Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı - 1
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' karakteriyle tanınan oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. Sağlık durumu merak edilen Aksoy, sevenlerine güzel haberi verdi.
Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı - 2

"KEMOTERAPİ BİTTİ"

Instagram sayfasından fotoğraf paylaşan oyuncu, "Bugün son kemoterapiyi alıp sağlıklı günlerime geri döneceğim Allah'ın izniyle. Zor günlerin geride kalmasına az kaldı" diyerek kemoterapilerinin bittiğini duyurdu.

Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı - 3

MODELLİK YARIŞMASINDA DERECEYE GİRDİ

Yakışıklı oyuncu Boğaç Aksoy da Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Burak Özçivit gibi Best Model Of Turkey yarışmasıyla adını duyurdu. 2012 yılında Berk Atan'ın birinci olduğu yarışmada Aksoy üçüncülük derecesini elde etti.

Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı - 4
Modellik kariyerine ara veren Aksoy, Vahide Gördüm Akademi 35 Buçuk’ta oyunculuk eğitimi aldı.
Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı - 5
Çılgın Dershane 3 filminde rol alan Aksoy, daha sonra Arka Sokaklar'da oyunculuk kariyerine devam etti.
Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı - 6

İstanbul doğumlu olan 32 yaşındaki oyuncu, verdiği bir röportajda kariyer yolculuğunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Best Model Of Turkey yarışmasında Berk Atan birinci olmuştu, ben üçüncü olmuştum. Benim babam da eskiden modeldi. Belki de ondan etkilendim. 19 yaşındayken futbol oynuyordum. Sonra modelliği bir deneyeyim dedim ve Best Model’a girdim. Ama asıl amacım oyunculuktu."

Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı - 7
"Best Model’dan sonra 2 sene tiyatro eğitimi aldım. Bir ara Çin maceram oldu, bir süreliğine oraya gittim. Şansım yaver gitti, üç reklam filminde oynadım orada. Markaların reklam yüzü oldum."

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER