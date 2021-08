Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı

İstanbul doğumlu olan 32 yaşındaki oyuncu, verdiği bir röportajda kariyer yolculuğunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Best Model Of Turkey yarışmasında Berk Atan birinci olmuştu, ben üçüncü olmuştum. Benim babam da eskiden modeldi. Belki de ondan etkilendim. 19 yaşındayken futbol oynuyordum. Sonra modelliği bir deneyeyim dedim ve Best Model’a girdim. Ama asıl amacım oyunculuktu."