Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı

18.08.2021 - 16:49
"KEMOTERAPİ BİTTİ"
Instagram sayfasından fotoğraf paylaşan oyuncu, "Bugün son kemoterapiyi alıp sağlıklı günlerime geri döneceğim Allah'ın izniyle. Zor günlerin geride kalmasına az kaldı" diyerek kemoterapilerinin bittiğini duyurdu.
MODELLİK YARIŞMASINDA DERECEYE GİRDİ
Yakışıklı oyuncu Boğaç Aksoy da Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Burak Özçivit gibi Best Model Of Turkey yarışmasıyla adını duyurdu. 2012 yılında Berk Atan'ın birinci olduğu yarışmada Aksoy üçüncülük derecesini elde etti.
İstanbul doğumlu olan 32 yaşındaki oyuncu, verdiği bir röportajda kariyer yolculuğunu şu sözlerle anlatmıştı:
"Best Model Of Turkey yarışmasında Berk Atan birinci olmuştu, ben üçüncü olmuştum. Benim babam da eskiden modeldi. Belki de ondan etkilendim. 19 yaşındayken futbol oynuyordum. Sonra modelliği bir deneyeyim dedim ve Best Model’a girdim. Ama asıl amacım oyunculuktu."