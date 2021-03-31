Lenfoma ile mücadele eden Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama

Lenf kanserine yakalanan 24 yaşındaki oyuncu Arif Güloğlu, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. "Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere" diyen Güloğlu'na ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan destek gecikmedi.

31.03.2021 - 09:06

Lenfoma ile mücadele eden Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama - 1

Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandı. Hastalığını iki hafta önce öğrenen oyuncu, Ankara'da tedaviye başladı.

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Lenfoma ile mücadele eden Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama - 2
Güloğlu, hastalığıyla ilgili çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Lenfoma ile mücadele eden Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama - 3

"Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı" diyen genç oyuncu, "Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.


Lenfoma ile mücadele eden Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama - 4
Paylaşımı sonrası Arif Güloğlu'na "Geçmiş olsun" mesajları yağarken, oyuncuya bir destek de ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi.

Lenfoma ile mücadele eden Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama - 5
Yılmaz, "Sevgili kardeşim bu zorlu macerada asla moralini bozma. En güzel şekilde sağlığına kavuşmanı diliyorum. İnanarak mücadeleni vereceğini biliyorum. Şimdiden geçmiş olsun diyorum" sözleriyle Güloğlu'na seslendi.
Lenfoma ile mücadele eden Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama - 6

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Güloğlu, başak burcudur. Ankara'da çeşitli tiyatrolarda birçok rol üstlendi ve buna İstanbul'da da devam etti.

Lenfoma ile mücadele eden Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama - 7
19 yaşında İstanbul'a yerleşen Arif Güloğlu, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Güloğlu, bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı. Oyuncu, 2018 yılında 'Çok Güzel Hareketler 2' ekibine dahil oldu.
Lenfoma ile mücadele eden Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama - 8
Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna 'çırak' olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse tamamında rol alan Güloğlu, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
Lenfoma ile mücadele eden Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama - 9
Arif Güloğlu'nun rol aldığı Çok Güzel Hareketler 2 skeçlerinden fotoğraflar...
Lenfoma ile mücadele eden Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama - 10
Lenfoma ile mücadele eden Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama - 11
Lenfoma ile mücadele eden Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama - 12
Lenfoma ile mücadele eden Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama - 13
Lenfoma ile mücadele eden Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama - 14

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