Lenfoma ile mücadele eden Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama

Lenf kanserine yakalanan 24 yaşındaki oyuncu Arif Güloğlu, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. "Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere" diyen Güloğlu'na ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan destek gecikmedi.

Abone ol Paylaş









31.03.2021 - 09:06

Güloğlu, hastalığıyla ilgili çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.



"Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı" diyen genç oyuncu, "Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.











Paylaşımı sonrası Arif Güloğlu'na "Geçmiş olsun" mesajları yağarken, oyuncuya bir destek de ünlü komedyen Cem Yılmaz 'dan geldi.

Yılmaz, "Sevgili kardeşim bu zorlu macerada asla moralini bozma. En güzel şekilde sağlığına kavuşmanı diliyorum. İnanarak mücadeleni vereceğini biliyorum. Şimdiden geçmiş olsun diyorum" sözleriyle Güloğlu'na seslendi.

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR? Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Güloğlu, başak burcudur. Ankara'da çeşitli tiyatrolarda birçok rol üstlendi ve buna İstanbul'da da devam etti.

19 yaşında İstanbul'a yerleşen Arif Güloğlu, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Güloğlu, bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı. Oyuncu, 2018 yılında 'Çok Güzel Hareketler 2' ekibine dahil oldu.

Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna 'çırak' olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse tamamında rol alan Güloğlu, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Arif Güloğlu'nun rol aldığı Çok Güzel Hareketler 2 skeçlerinden fotoğraflar...