Lenfoma ile mücadele eden Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama

31.03.2021 - 09:06
Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandı. Hastalığını iki hafta önce öğrenen oyuncu, Ankara'da tedaviye başladı.
Lenf Kanseri (Lenfoma) nedir, tedavisi nasıldır? (Lenf kanserinin belirtileri nelerdir?) Haber Detay-Tıkla Oku
ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?
Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Güloğlu, başak burcudur. Ankara'da çeşitli tiyatrolarda birçok rol üstlendi ve buna İstanbul'da da devam etti.