Lenny Kravitz'in kızı Zoe Kravitz: Çocukken babamdan utanırdım

R&B şarkıcısı Lenny Kravitz'in oyuncu kızı Zoe Kravitz, Hürriyet'ten Barbaros Tapan'a verdiği röportajda, ünlü bir ailenin kızı olup, göz önünde olan bir işte bu kadar gizli kalabilmenin sırrını şöyle anlattı:

"Bu durum tamamen bir seçim. Özel hayatını kameralardan uzak yaşamak isteyen herkes yaşar. İlişkilerini göz önünde yaşayan insanların bunu isteyerek seçtiklerini düşünüyorum. Sanatçının hayatı gizli kalmalı. Sanatçı kendini deşifre ederse, izleyici karşısında inandırıcılığını kaybeder."