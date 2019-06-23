Lenny Kravitz'in kızı Zoe Kravitz: Çocukken babamdan utanırdım
R&B yıldızı Lenny Kravitz'in oyuncu kızı Zoe Kravitz, sıra dışı kıyafetleriyle tanınan babası için, "Çocukken babamın giydiklerinden utanırdım" dedi. Ünlü oyuncu, babasının izinden giderek yakında bir albüm çıkaracağını da söyledi.
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R&B şarkıcısı Lenny Kravitz'in oyuncu kızı Zoe Kravitz, Hürriyet'ten Barbaros Tapan'a verdiği röportajda, ünlü bir ailenin kızı olup, göz önünde olan bir işte bu kadar gizli kalabilmenin sırrını şöyle anlattı:
"Bu durum tamamen bir seçim. Özel hayatını kameralardan uzak yaşamak isteyen herkes yaşar. İlişkilerini göz önünde yaşayan insanların bunu isteyerek seçtiklerini düşünüyorum. Sanatçının hayatı gizli kalmalı. Sanatçı kendini deşifre ederse, izleyici karşısında inandırıcılığını kaybeder."
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2"Miami’de gittiğim okul, varlıklı beyaz ailelerin çocuklarının gittiği bir okuldu. Orada ne kendim olabiliyordum ne de yaratıcılığımı kullanabiliyordum" diyen Kravitz, "Öğrencilerin değer yargıları farklıydı. Ben herkesin hayalini kurduğu ponpon kız olmak ya da İskoçyalı yakışıklı çocukla çıkmak istemedim. Okuldakilerle uyuşmuyordum işte. Ne zaman ki New York’a taşınıp farklı insanlar ve farklı etnik gruplarla tanıştık, işte o zaman yaşadığımı hissetmeye başladım" ifadesini kullandı.
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3Müzik konusunda da yetenekli olan Kravitz, "Her şeyi aynı anda yapmak çok zor. Ama oyunculuğa ara verir vermez müziğe odaklanacağım" dedi. Ünlü sanatçı bir de albüm çıkaracağını belirtti.
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4"Bir tarafım siyah, diğer tarafım Musevi beyaz. Ama derinin rengi kahverengiyse, farklı muamele görüyorsun. Ben de rengim sebebiyle siyah muamelesi gören bir kadınım" diyen Kravitz, "Bana hep rengimden dolayı belirli rolleri oynayacağım söylendi. Rengimden dolayı farklı tavırlara maruz kaldım. Sanırım tüm yaşadıklarım, gelişirken kimliğimi de etkiledi" şeklinde konuştu.
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5"Çocukken babamın giydiklerinden utanırdım" diyen Kravitz, "Tüm arkadaşlarımın babaları polo tişört giyerdi, benim babamın ise nasıl giyindiğini biliyorsun... Onu olduğu gibi kabul etmeyi öğrendim. Çünkü benim annemle babam beni değiştirmeye çalışmadı. Beni yaptıklarım ya da giydiklerim için yargılamadılar. Ben de onlara saygı gösterip oldukları gibi kabul etmeliyim. Hem babam çok cool değil mi?" diye konuştu.