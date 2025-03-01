Lens takmak orucu bozar mı?

ORUÇLUYKEN GÖZE LENS TAKILMASI ORUCU ETKİLER Mİ?

Oruçlu halde göze lens takılması, orucun sıhhatini etkilemez. Mercek kullanımında, vücuda herhangi bir besin unsuru ya da takviye maddesi alındığı kabul edilmez. Bu nedenle orucun şartlarında yer alan yeme ve içmeyi terk etme kuralına aykırı bir durum oluşmaz. Bazı dinî merciler, göz tedavisi amaçlı işlemlerin de orucu bozmayacağını özellikle belirtir. Lensin işlevi de gözü rahatlatmak veya görme kusurunu gidermektir. Böyle bir uygulamanın yeme içmeye benzer bir boyutu yoktur. Bu yüzden lens kullanımı, oruca yönelik bir ihlal sayılmaz ve orucun manevi açıdan geçerliliği devam eder.



ORUÇLUYKEN LENS TAKIP ÇIKARTMAK VE GÖZE DAMLA DAMLATMAK ORUÇ BOZAR MI?

LENSE SÜRÜLEN SOLÜSYON ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu halde lens takıp çıkartmak veya göze damla damlatmak, orucu bozan eylemlerden sayılmaz. Diyanet’in bu konudaki açıklamalarında, göz tedavisi veya lens kullanımı esnasında vücuda gıda maddesi alınmadığı için orucun bozulmadığı ifade edilir. Lensin takılıp çıkarılması, sadece gözle ilgili bir işlem olup mideye ulaşan bir besinle ilgisi yoktur. Göz damlası da benzer şekilde ele alınır; damlatılan ilaç veya sıvının sindirim sistemine kayda değer bir geçişi olmadığı kabul edilir. Bu yüzden oruç süresi boyunca hem lensle ilgili işlemler hem de göz damlası kullanımı orucun geçerliliğini etkilemez.Lens temizliği veya nemlendirme için kullanılan solüsyon, orucu bozmaz. Bu solüsyon, gıda niteliği taşıyan bir sıvı değildir ve içilerek beslenme durumu yaratmaz. Sürülen veya damlatılan miktar, göz yüzeyinde kalır ya da gözden tahliye olur. Bu nedenle orucu bozan temel unsurlardan olan yeme içmeye girmez. Diyanet tarafından yapılan yorumlarda, göze uygulanan tıbbi veya yardımcı sıvıların orucu bozmadığına dair örnekler verilir. Lens solüsyonu da aynı kategoriye girer. Bu yüzden lensi ıslakken takmak, solüsyonla temizlemek veya gün içinde tekrar nemlendirmek orucu bozan bir durum oluşturmaz.