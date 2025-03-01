Lens takmak orucu bozar mı?
Lens takmanın orucu geçersiz kıldığına dair bir hüküm bulunmaz. Birçok dinî kaynak, göz yüzeyine uygulanan mercek veya solüsyonun yeme içme kapsamına girmediğini belirtir.
LENS TAKMAK ORUCU BOZAR MI?Yiyecek ya da içecek niteliği taşımayan maddelerin vücuda girmesi, orucu bozmaz. Bu yüzden özel lens solüsyonunun göze temas etmesi de bir problem oluşturmaz. Diyanet tarafından da açıklanan görüşlerde, lensin oruca engel bir uygulama olmadığı vurgulanır. Bu uygulama, tıpkı gözlük kullanımı gibi değerlendirilir ve beslenme kapsamına giren bir işlem sayılmaz. Göze damlatılan solüsyonun bir gıda değeri olmadığı için mideye inmesi beklenmez. Bu nedenle lens veya lens solüsyonu orucu bozucu bir unsur kabul edilmez.
KONTAK LENS TAKMAK ORUCU BOZAR MI?Kontakt lens takmak orucu bozmadığı gibi herhangi bir dinî sakınca da doğurmaz. Bu araç, tıbbi veya kozmetik amaçlarla kullanılabilir ancak yeme içmeyle bağlantılı bir durum oluşturmaz. Oruç sırasında yasaklanan fiiller, besin niteliğindeki maddelerin ağız yoluyla alınması veya benzeri yollardan beslenme sağlamasıdır. Kontakt lens, gözde yüzeysel bir konuma sahip olup sindirim sistemine madde göndermesi söz konusu değildir. Diyanet kaynakları, kontakt lensin de diğer lens türleriyle aynı hükme tabi tutulduğunu ve oruca zarar vermediğini belirtir. Bu nedenle oruç esnasında kontak lensi rahatlıkla kullanmak mümkün görülür.
ORUÇLUYKEN LENS TAKARSAK ORUÇ BOZULUR MU?
Oruçluyken lens takmak, orucun bozulmasına yol açmaz. Dinî kaynaklarda vücudun besin alma fiili olmadığı sürece orucun zedelenmediği dile getirilir. Lens, gözün dış yüzeyine uygulanır ve mideye ulaşan bir gıda niteliği taşımaz. Bu nedenle oruçlu halde lens takılması durumunda ek bir kefaret veya kaza gerekmez. Konuyla ilgili açıklamalarda, bu uygulamanın göz tedavisi veya yardımcı ekipman kullanımı gibi değerlendirildiği, dolayısıyla yeme içme kapsamına girmediği belirtilir. Oruca zarar veren fiiller arasında gösterilmediğinden lens takma endişeye mahal vermez. Bu yüzden oruçluyken lens takıldığında ibadet geçerli olur.