imsakiye

Lens takmak orucu bozar mı?

Lens takmanın orucu geçersiz kıldığına dair bir hüküm bulunmaz. Birçok dinî kaynak, göz yüzeyine uygulanan mercek veya solüsyonun yeme içme kapsamına girmediğini belirtir.

Lens takmak orucu bozar mı? - 1

LENS TAKMAK ORUCU BOZAR MI?

Yiyecek ya da içecek niteliği taşımayan maddelerin vücuda girmesi, orucu bozmaz. Bu yüzden özel lens solüsyonunun göze temas etmesi de bir problem oluşturmaz. Diyanet tarafından da açıklanan görüşlerde, lensin oruca engel bir uygulama olmadığı vurgulanır. Bu uygulama, tıpkı gözlük kullanımı gibi değerlendirilir ve beslenme kapsamına giren bir işlem sayılmaz. Göze damlatılan solüsyonun bir gıda değeri olmadığı için mideye inmesi beklenmez. Bu nedenle lens veya lens solüsyonu orucu bozucu bir unsur kabul edilmez.

KONTAK LENS TAKMAK ORUCU BOZAR MI?

Kontakt lens takmak orucu bozmadığı gibi herhangi bir dinî sakınca da doğurmaz. Bu araç, tıbbi veya kozmetik amaçlarla kullanılabilir ancak yeme içmeyle bağlantılı bir durum oluşturmaz. Oruç sırasında yasaklanan fiiller, besin niteliğindeki maddelerin ağız yoluyla alınması veya benzeri yollardan beslenme sağlamasıdır. Kontakt lens, gözde yüzeysel bir konuma sahip olup sindirim sistemine madde göndermesi söz konusu değildir. Diyanet kaynakları, kontakt lensin de diğer lens türleriyle aynı hükme tabi tutulduğunu ve oruca zarar vermediğini belirtir. Bu nedenle oruç esnasında kontak lensi rahatlıkla kullanmak mümkün görülür.

ORUÇLUYKEN LENS TAKARSAK ORUÇ BOZULUR MU?


Oruçluyken lens takmak, orucun bozulmasına yol açmaz. Dinî kaynaklarda vücudun besin alma fiili olmadığı sürece orucun zedelenmediği dile getirilir. Lens, gözün dış yüzeyine uygulanır ve mideye ulaşan bir gıda niteliği taşımaz. Bu nedenle oruçlu halde lens takılması durumunda ek bir kefaret veya kaza gerekmez. Konuyla ilgili açıklamalarda, bu uygulamanın göz tedavisi veya yardımcı ekipman kullanımı gibi değerlendirildiği, dolayısıyla yeme içme kapsamına girmediği belirtilir. Oruca zarar veren fiiller arasında gösterilmediğinden lens takma endişeye mahal vermez. Bu yüzden oruçluyken lens takıldığında ibadet geçerli olur.

YAŞAM HABERLERİ

Lens takmak orucu bozar mı? - 2

ORUÇLUYKEN GÖZE LENS TAKILMASI ORUCU ETKİLER Mİ?

Oruçlu halde göze lens takılması, orucun sıhhatini etkilemez. Mercek kullanımında, vücuda herhangi bir besin unsuru ya da takviye maddesi alındığı kabul edilmez. Bu nedenle orucun şartlarında yer alan yeme ve içmeyi terk etme kuralına aykırı bir durum oluşmaz. Bazı dinî merciler, göz tedavisi amaçlı işlemlerin de orucu bozmayacağını özellikle belirtir. Lensin işlevi de gözü rahatlatmak veya görme kusurunu gidermektir. Böyle bir uygulamanın yeme içmeye benzer bir boyutu yoktur. Bu yüzden lens kullanımı, oruca yönelik bir ihlal sayılmaz ve orucun manevi açıdan geçerliliği devam eder.

ORUÇLUYKEN LENS TAKIP ÇIKARTMAK VE GÖZE DAMLA DAMLATMAK ORUÇ BOZAR MI?


Oruçlu halde lens takıp çıkartmak veya göze damla damlatmak, orucu bozan eylemlerden sayılmaz. Diyanet’in bu konudaki açıklamalarında, göz tedavisi veya lens kullanımı esnasında vücuda gıda maddesi alınmadığı için orucun bozulmadığı ifade edilir. Lensin takılıp çıkarılması, sadece gözle ilgili bir işlem olup mideye ulaşan bir besinle ilgisi yoktur. Göz damlası da benzer şekilde ele alınır; damlatılan ilaç veya sıvının sindirim sistemine kayda değer bir geçişi olmadığı kabul edilir. Bu yüzden oruç süresi boyunca hem lensle ilgili işlemler hem de göz damlası kullanımı orucun geçerliliğini etkilemez.

LENSE SÜRÜLEN SOLÜSYON ORUCU BOZAR MI?


Lens temizliği veya nemlendirme için kullanılan solüsyon, orucu bozmaz. Bu solüsyon, gıda niteliği taşıyan bir sıvı değildir ve içilerek beslenme durumu yaratmaz. Sürülen veya damlatılan miktar, göz yüzeyinde kalır ya da gözden tahliye olur. Bu nedenle orucu bozan temel unsurlardan olan yeme içmeye girmez. Diyanet tarafından yapılan yorumlarda, göze uygulanan tıbbi veya yardımcı sıvıların orucu bozmadığına dair örnekler verilir. Lens solüsyonu da aynı kategoriye girer. Bu yüzden lensi ıslakken takmak, solüsyonla temizlemek veya gün içinde tekrar nemlendirmek orucu bozan bir durum oluşturmaz.
Lens takmak orucu bozar mı? - 3

ORUÇLUYKEN DÜZENLİ OLARAK NUMARALI LENS TAKMAKTA SIKINTI VAR MI?

Göz sağlığı için numaralı lens kullanmak zorunda olanlar, oruç esnasında da bu uygulamayı sürdürebilir. Bu durum orucu sakatlayan veya geçersiz kılan bir nitelik taşımaz. Çünkü numaralı lens, sadece göz kusurunu düzeltmeye yarar ve mideye gıda göndermez. Dinî mercilerin bu konudaki değerlendirmeleri, herhangi bir besin alımına yol açmayan işlemlerin oruç bütünlüğünü bozmadığı yönündedir. Lens takmak, diş fırçalamak veya göze damla damlatmak gibi lokal işlemler, beslenme fiili oluşturmaz. Bu nedenle numaralı lensi düzenli kullanmak gerekliliği, oruç tutmaya engel oluşturmadığı gibi kaza ya da kefaret ihtiyacı da doğurmaz.

LENS ISLAKKEN GÖZE TAKILIRSA ORUÇ BOZULUR MU?


Islak lensin göze takılması, oruç kuralını ihlal etmez. Lensin üzerindeki solüsyon, besin değeri taşımadığı için orucu bozucu bir unsur kabul edilmez. Bazı kişiler, lens takmadan önce solüsyonu tamamen silmez veya lensi nemli şekilde uygular. Bu işlem, yeme ve içme gibi bir fiil olmadığı için orucun geçersiz olmasına neden olmaz. Dinî görüşlere göre, göz yüzeyinde kalan sıvı miktarının ya çok az olduğu ya da gıda değeri içermediği kabul edilir. Bu nedenle ıslak lens takma endişeye yol açmaz. Uygulama esnasında oruç bozulmaz ve ibadetin sıhhati devam eder.
Lens takmak orucu bozar mı? - 4

RAMAZAN AYINDA ORUÇLU İKEN LENS KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayında oruçlu iken lens kullanmak, orucu bozmayan eylemler arasında yer alır. Diyanet’in yayımladığı listelerde orucu bozan durumlar açıkça sıralanır ve lens kullanımı bu kapsamda değerlendirilmez. Çünkü lens, yalnızca göz tabakasına yerleştirilen bir mercek olup gıda niteliği taşımaz. Sıvı ya da katı herhangi bir besin tüketimi gerçekleşmediği için orucun özünü oluşturan yeme-içme yasağı ihlal edilmemiş olur. Dolayısıyla günlük hayatta lensine alışkın olanlar, oruç sırasında da bunu kullanmaya devam edebilir. Bu uygulama, Ramazan orucunun geçerliliğine zarar vermediği gibi ek bir ibadet eksikliği de oluşturmaz.

GÖRME BOZUKLUĞU GİBİ SAĞLIK SORUNLARI OLANLAR ORUÇLUYKEN LENS KULLANABİLİR Mİ?


Göz rahatsızlığı veya görme bozukluğu sebebiyle lens takanlar, oruçluyken de bu alışkanlığını sürdürür. Diyanet kaynakları, sağlığı korumak amaçlı yapılan yerel uygulamaların oruca zarar vermediğini belirtir. Lens takmak, günlük yaşamın bir parçası olup yeme içmeyle ilgisi yoktur. Bu yüzden doktor tavsiyesiyle lens kullanmak gereken durumlarda, orucu tehlikeye sokacak bir uygulama olarak değerlendirilmez. Dinî hükümlerde, mideye besin alımını içermeyen işlemlerin oruç açısından sakınca oluşturmadığı ifade edildiğinden, görme bozukluğu gibi sağlık sorunları bulunanlar rahatlıkla lens kullanabilir.
DAHA FAZLA GÖSTER