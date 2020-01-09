Leonardo DiCaprio denize düşen adamı kurtardı

"PİYANGOYU İKİ KEZ KAZANMAK GİBİ"

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Kaptan, gencin hayatta kalmasının tıpkı büyük ikramiyeyi iki kez kazanmak gibi bir milyarda bir şans olduğunu söyledi" ifadesini kullandı.