Leonardo DiCaprio denize düşen adamı kurtardı

Hollywood’un Oscar’lı yıldızı Leonardo DiCaprio, Karayipler’de cruise gemisinden denize düşen birinin hayatını kurtardı.
Kız arkadaşı Camila Morrone ve arkadaşlarıyla birlikte Karayipler’deki St Bart bölgesinde tatile çıkan 45 yaşındaki Amerikalı oyuncu, 11 saat suda kalan kişinin kurtarılmasında rol oynadı. DiCaprio ve beraberindekiler, St. Martin Adası yakınında, Club Med adlı gemiden suya düşen 24 yaşındaki bir kişinin imdat çağrısını duydu.
DiCaprio, kendi teknesinin yönünü değiştirdi ve yardım çağrısında bulunan adamı aramaya başladı. Adamın suya düşmesinin üzerinden saatler geçmesine rağmen onu arayan tek tekne DiCaprio’nunkiydi.
11 saatlik suda mücadelenin ardından, yardım bekleyen adam, DiCaprio’nun yatındaki kişiler tarafından sudan çıkarıldı. Suya düşen adamın kurtarılması, havanın kararmasından ve büyük bir fırtınanın çıkmasından bir saat öncesine denk geldi.
Düşen adama, sahil güvenlik yetkililerinin gelmesinden önce, DiCaprio’nun yatında, yiyecek, su ve kıyafet verildi.
Club Med gemisinin kaptanı, DiCaprio ve arkadaşlarının denize düşen kişinin şansı olduğunu söyleyerek, boğulmasına sadece birkaç dakika kala kurtarıldığını belirtti.
The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Kaptan, gencin hayatta kalmasının tıpkı büyük ikramiyeyi iki kez kazanmak gibi bir milyarda bir şans olduğunu söyledi" ifadesini kullandı.
Öte yandan DiCaprio, kız arkadaşı Camila Morrone ile bir haftadan uzun bir süredir Karayipler’de tatil yapıyor.