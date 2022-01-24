Leonardo DiCaprio evini 4,9 milyon dolara satıyor

DiCaprio, ev için tam 4,895 milyon dolar fiyat biçti. Oysa evi satın alırken Moby’ye 4,91 milyon dolar ödemişti. 1926 yılında Tudor dönemi (1485-1603 arası İngiltere ve Galler’de yaşandı) mimarisine uygun tasarlanan ev, bugünün moden mimarisiyle harmanlanmış görünüyor.