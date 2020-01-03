Leonardo DiCaprio ile sevgilisi Camila Morrone'nin tatilde

Oscar ödüllü yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio, sevgilisi Camila Morrone ile ABD'nin ünlü kayak merkezi Aspen'de başlayan tatillerine Fransa'nın denizaşırı bölgesi St. Barths adasında devam ediyor. (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

Leonardo DiCaprio ile 23 yaşındaki Arjantinli model sevgilisi Camila Morrone, buz gibi Aspen'deki tatillerini bitirip soluğu güneşin ve sıcak kumların keyfini çıkarmak için St. Barths adasında aldı.

Neşeli halleriyle dikkat çeken 44 yaşındaki ünlü yıldız ile Al Pacino'nun üvey kızı Morrone, St. Barths adasının plajlarında objektiflere takıldı.

İkili bir süre önce aralarındaki yaş farkı nedeniyle gündeme gelmiş ve Morrone "Yetişkin bir insan kendisinden büyük ya da küçük biriyle flörte edebilir, bunda bir sorun yok" eleştirlere yanıtını vermişti.

Geçtiğimiz günlerde Morrone'nun Marakeş Film Festivali'nin konuğu olarak Fas'ta bulunduğu sırada DiCaprio ile Kendall Jenner'ın bir gece kulübünde yakınlaştığı iddia edilmişti.