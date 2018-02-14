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Leonardo DiCaprio ile yeni sevgilisi Camila Morrone arasında 23 yaş var (Aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler)

43 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, kendisinde 23 yaş küçük 20 yaşındaki yeni sevgilisi Camila Morrone ile birlikte görüntülendi.İkilinin birlikteliği yaş farkıyla konuşulan ama aşklarına engel görmemiş ünlü çiftleri akıllara getirdi. Not: Listede yer alan ünlü çiftlerden; ismi ilk yazılan taraf, yaş olarak daha büyük olanı temsil etmektedir.

  • 1

    Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone


    Oyuncu Leonardo DiCaprio'nun yeni sevgilisi Camila Morrone, kendisinden tam 23 yaş küçük

    Hollywood'un en çapkın isimleri arasında başı çeken Leonardo DiCaprio, kendisinden 23 yaş küçük yeni sevgilisiyle görüntülendi. 43 yaşındaki DiCaprio, şu sıralar 20 yaşındaki model Camila Morrone ile birlikte.Çift, Batı Hollywood'da kahvaltı yaptıktan sonra kol kola yürürken görüntülendi.
    Güzel modelin annesi Lucila Sola, uzun yıllardır Al Pacino ile birlikte.

  • 2

    Don McLean ve Paris Dylan

    Dünyaca ünlü müzisyen Don McLean, aşk hayatıyla tepki çekti. 72 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve söz yazarı 24 yaşındaki Paris Dylan ile Manchester'da görüntülendi. Aralarında 48 yaş fark bulunan ikilinin ilişkisi, İngiliz basınında eleştiri konusu oldu.
  • 3

    Doug Hutchison ve Courtney Stodden

    Tüm dünyaya adını 16 yaşındayken kendisinden 34 yaş büyük oyuncu Doug Hutchison (57) ile evlenerek duyuran Courtney Stodden (23), 7 yıllık evliliğin ardından resmi olarak boşanma davası açtı.

    İlişkilerinin bittiğini yaklaşık 2 yıl önce açıklayan ancak boşanmayan çift, resmi işlemleri başlattı. İkilinin hakkında daha önce defalarca boşandıklarına dair haberler çıkmış, hatta Courtney Stodden’in yeni aşklara yelken açtığı söylenmişti.

  • 4

    Dane Cook ve Kelsi Taylor

    Stand-up programları ve filmleriyle Türkiye'de de hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan 45 yaşındaki aktör Dane Cook, 19 yaşındaki sevgilisi Kelsi Taylor'la tatilde görüntülendi. Ünlü aktör ve genç sevgilisi geçen ay Instagram'dan yaptıkları romantik bir paylaşımla ilişkilerini duyurmuşlardı.

  • 5

    John Stamos ve Caitlin McHugh

    Bir dönem ülkemizde de gösterilen Full House (Bizim Ev) dizisinin yanı sıra Generel Hospital, ER, Glee gibi yapımlarda rol alan 54 yaşındaki oyuncu John Stamos, 34 yaşındaki hamile sevgilisi ile evlendi.

    Studio City'deki törene çiftin aile üyeleri ve yakın dostları katıldı. Gelin Caitlin McHugh ile damat John Stamos, törenin ardından plakası çıkarılmış klasik beyaz bir arabayla yeni hayatlarına doğru yola çıktı.

    Caitlin McHugh, düğünden birkaç gün önce Beverly Hills'te kaldığı otelde soygun kurbanı olmuştu. Genç kadının 165 bin dolar değerindeki takıları kimliği henüz bulunamayan kişi ya da kişiler tarafından çalınmıştı.
  • 6

    Leonardo DiCaprio-Camila Morrone 
    Yaş farkı: 23

    Oscar Ödüllü aktör Leonardo DiCaprio, Los Angeles’ta kendisinden 23 yaş küçük manken Camila Morrone’un evinden çıkarken görüntülendi.

    Muhabirlere konuşmayan ikili, “Acaba yeni bir aşk mı?” sorusunu akıllara getirdi.

    Son olarak Sarah Snyder’la birlikte olan 43 yaşındaki oyuncunun, bu ilişkiyi noktaladığı da öne sürüldü. 

  • 7

    Brad Pitt, Jennifer Lawrence, aşk

    Brad Pitt ile Jennifer Lawrence aşkı

    2017'nin bitmesine sayılı günler kala yılın aşk bombası ortaya atıldı. Angelina Jolie ile boşanma süreci devam eden Brad Pitt (54) ile yönetmen sevgilisi Darren Aronofsky'dan geçtiğimiz ay ayrılan Jennifer Lawrence'ın (27) aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Brad Pitt'in, uzun süredir beğendiği kendinden 27 yaş küçük Jennifer Lawrence'ın telefon numarasını arkadaşından aldığı, ikilinin yoğun bir mesaj trafiğine ve sık sık gece buluşmaya başladığı öne sürüldü. 

    Aşk iddiası kadar aralarından yaş farkı da konuşulan ikili şimdilik iddialar karşısında sessizliklerini koruyorlar. 


  • 8

    Brad Pitt ve Angelina Jolie
    Yaş Farkı: 12
  • 9

    Ellen DeGeneres & Portia de Rossi
    Yaş Farkı: 15
  • 10

    Jay Z & Beyoncé
    Yaş Farkı: 12
  • 11

    Kourtney Kardashian & Younes Bendjima 

    Kardashian kızlarının en büyüğü Kourtney Kardashian (38), önceki gün kendisinden 14 yaş küçük model sevgilisi Younes Bendjima (24) ile Los Angeles’ta görüntülendi. Bir mekanda öğle yemeği yiyen çift, daha sonra el ele yürüyüş yaptı. İkili, aralarındaki yaş farkını önemsemediklerini, mutlu olduklarını söyledi.
  • 12

    Aerosmith grubunun üyesi Steven Tyler, önceki gün 41 yaş küçük sevgilisi Aimee Preston (28) ile birlikte Los Angeles'taki bir dükkanda görüntülendi. Dünyaca ünlü 69 yaşındaki müzisyen Steven Tyler, sebze-meyve alışverişi yaptıkları dükkanda sevgilisi Aimee Preston'la romantik anlar yaşadı.
  • 13

    Donald Trump & Melania Trump
    Yaş Farkı: 24
  • 14

    Jason Statham & Rosie Huntington Whiteley
    Yaş Farkı: 20
  • 15

    Brigitte Trogneu & Emmanuel Macron
    Yaş farkı: 20
  • 16

    St. Vincent & Cara Delevingne
    Yaş Farkı: 10

  • 17

    Ryan Reynolds & Blake Lively
    Yaş Farkı: 11

  • 18

    Johnny Depp & Amber Heard
    Yaş Farkı: 23
  • 19

    Dominic Purcell & Annalynne McCord
    Yaş Farkı: 17

  • 20

    Olivier Sarkozy & Mary-Kate Olsen
    Yaş Farkı: 17
  • 21

    Adam Levine & Behati Prinsloo
    Yaş Farkı: 10
  • 22

    Stephen Moyer & Anna Paquin
    Yaş Farkı: 13
  • 23

    Sam Taylor Wood & Aaron Johnson
    Yaş Farkı: 23
  • 24

    Ian Somerhalder & Nikki Reed
    Yaş Farkı: 10
  • 25

    Matthew McConaughey & Camila Alves
    Yaş Farkı: 13
  • 26

    Jennifer Lopez & Casper Smart
    Yaş Farkı: 18
  • 27

    Kris Jenner & Corey Gamble
    Yaş Farkı: 24
  • 28

    Bruce Willis & Emma Heming
    Yaş Farkı: 24
  • 29

    Michael Douglas & Catherine Zeta-Jones
    Yaş Farkı: 25
  • 30

    Hugh Hefner & Crystal Harris
    Yaş Farkı: 60
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