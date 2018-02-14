Leonardo DiCaprio ile yeni sevgilisi Camila Morrone arasında 23 yaş var (Aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler)
43 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, kendisinde 23 yaş küçük 20 yaşındaki yeni sevgilisi Camila Morrone ile birlikte görüntülendi.İkilinin birlikteliği yaş farkıyla konuşulan ama aşklarına engel görmemiş ünlü çiftleri akıllara getirdi. Not: Listede yer alan ünlü çiftlerden; ismi ilk yazılan taraf, yaş olarak daha büyük olanı temsil etmektedir.
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Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone
Oyuncu Leonardo DiCaprio'nun yeni sevgilisi Camila Morrone, kendisinden tam 23 yaş küçük
Hollywood'un en çapkın isimleri arasında başı çeken Leonardo DiCaprio, kendisinden 23 yaş küçük yeni sevgilisiyle görüntülendi. 43 yaşındaki DiCaprio, şu sıralar 20 yaşındaki model Camila Morrone ile birlikte.Çift, Batı Hollywood'da kahvaltı yaptıktan sonra kol kola yürürken görüntülendi.
Güzel modelin annesi Lucila Sola, uzun yıllardır Al Pacino ile birlikte.
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2Don McLean ve Paris Dylan
Dünyaca ünlü müzisyen Don McLean, aşk hayatıyla tepki çekti. 72 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve söz yazarı 24 yaşındaki Paris Dylan ile Manchester'da görüntülendi. Aralarında 48 yaş fark bulunan ikilinin ilişkisi, İngiliz basınında eleştiri konusu oldu.
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Doug Hutchison ve Courtney Stodden
Tüm dünyaya adını 16 yaşındayken kendisinden 34 yaş büyük oyuncu Doug Hutchison (57) ile evlenerek duyuran Courtney Stodden (23), 7 yıllık evliliğin ardından resmi olarak boşanma davası açtı.
İlişkilerinin bittiğini yaklaşık 2 yıl önce açıklayan ancak boşanmayan çift, resmi işlemleri başlattı. İkilinin hakkında daha önce defalarca boşandıklarına dair haberler çıkmış, hatta Courtney Stodden’in yeni aşklara yelken açtığı söylenmişti.
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Dane Cook ve Kelsi Taylor
Stand-up programları ve filmleriyle Türkiye'de de hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan 45 yaşındaki aktör Dane Cook, 19 yaşındaki sevgilisi Kelsi Taylor'la tatilde görüntülendi. Ünlü aktör ve genç sevgilisi geçen ay Instagram'dan yaptıkları romantik bir paylaşımla ilişkilerini duyurmuşlardı.
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5John Stamos ve Caitlin McHugh
Bir dönem ülkemizde de gösterilen Full House (Bizim Ev) dizisinin yanı sıra Generel Hospital, ER, Glee gibi yapımlarda rol alan 54 yaşındaki oyuncu John Stamos, 34 yaşındaki hamile sevgilisi ile evlendi.
Studio City'deki törene çiftin aile üyeleri ve yakın dostları katıldı. Gelin Caitlin McHugh ile damat John Stamos, törenin ardından plakası çıkarılmış klasik beyaz bir arabayla yeni hayatlarına doğru yola çıktı.
Caitlin McHugh, düğünden birkaç gün önce Beverly Hills'te kaldığı otelde soygun kurbanı olmuştu. Genç kadının 165 bin dolar değerindeki takıları kimliği henüz bulunamayan kişi ya da kişiler tarafından çalınmıştı.
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Leonardo DiCaprio-Camila Morrone
Yaş farkı: 23
Oscar Ödüllü aktör Leonardo DiCaprio, Los Angeles’ta kendisinden 23 yaş küçük manken Camila Morrone’un evinden çıkarken görüntülendi.
Muhabirlere konuşmayan ikili, “Acaba yeni bir aşk mı?” sorusunu akıllara getirdi.
Son olarak Sarah Snyder’la birlikte olan 43 yaşındaki oyuncunun, bu ilişkiyi noktaladığı da öne sürüldü.
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Brad Pitt ile Jennifer Lawrence aşkı
2017'nin bitmesine sayılı günler kala yılın aşk bombası ortaya atıldı. Angelina Jolie ile boşanma süreci devam eden Brad Pitt (54) ile yönetmen sevgilisi Darren Aronofsky'dan geçtiğimiz ay ayrılan Jennifer Lawrence'ın (27) aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Brad Pitt'in, uzun süredir beğendiği kendinden 27 yaş küçük Jennifer Lawrence'ın telefon numarasını arkadaşından aldığı, ikilinin yoğun bir mesaj trafiğine ve sık sık gece buluşmaya başladığı öne sürüldü.
Aşk iddiası kadar aralarından yaş farkı da konuşulan ikili şimdilik iddialar karşısında sessizliklerini koruyorlar.
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8Brad Pitt ve Angelina Jolie
Yaş Farkı: 12
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9Ellen DeGeneres & Portia de Rossi
Yaş Farkı: 15
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10Jay Z & Beyoncé
Yaş Farkı: 12
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11Kourtney Kardashian & Younes Bendjima
Kardashian kızlarının en büyüğü Kourtney Kardashian (38), önceki gün kendisinden 14 yaş küçük model sevgilisi Younes Bendjima (24) ile Los Angeles’ta görüntülendi. Bir mekanda öğle yemeği yiyen çift, daha sonra el ele yürüyüş yaptı. İkili, aralarındaki yaş farkını önemsemediklerini, mutlu olduklarını söyledi.
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12Aerosmith grubunun üyesi Steven Tyler, önceki gün 41 yaş küçük sevgilisi Aimee Preston (28) ile birlikte Los Angeles'taki bir dükkanda görüntülendi. Dünyaca ünlü 69 yaşındaki müzisyen Steven Tyler, sebze-meyve alışverişi yaptıkları dükkanda sevgilisi Aimee Preston'la romantik anlar yaşadı.
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13Donald Trump & Melania Trump
Yaş Farkı: 24
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14Jason Statham & Rosie Huntington Whiteley
Yaş Farkı: 20
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15Brigitte Trogneu & Emmanuel Macron
Yaş farkı: 20
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16St. Vincent & Cara Delevingne
Yaş Farkı: 10
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17Ryan Reynolds & Blake Lively
Yaş Farkı: 11
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18Johnny Depp & Amber Heard
Yaş Farkı: 23
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19Dominic Purcell & Annalynne McCord
Yaş Farkı: 17
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20Olivier Sarkozy & Mary-Kate Olsen
Yaş Farkı: 17
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21Adam Levine & Behati Prinsloo
Yaş Farkı: 10
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22Stephen Moyer & Anna Paquin
Yaş Farkı: 13
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23Sam Taylor Wood & Aaron Johnson
Yaş Farkı: 23
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24Ian Somerhalder & Nikki Reed
Yaş Farkı: 10
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25Matthew McConaughey & Camila Alves
Yaş Farkı: 13
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26Jennifer Lopez & Casper Smart
Yaş Farkı: 18
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27Kris Jenner & Corey Gamble
Yaş Farkı: 24
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28Bruce Willis & Emma Heming
Yaş Farkı: 24
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29Michael Douglas & Catherine Zeta-Jones
Yaş Farkı: 25
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30Hugh Hefner & Crystal Harris
Yaş Farkı: 60