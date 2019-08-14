Leonardo DiCaprio: İlk yıllarımda dışlanmış hissettim
Dünyaca ünlü yıldız Leonardo DiCaprio, kariyerinin ilk yıllarında dışlanmış hissettiğini dile getirdi. DiCaprio, "Bu denli şanslı olmasaydım, hayatım çok daha farklı olabilirdi" dedi.
1
Ünlü olmasını şansa bağladığını ifade eden ABD’li oyuncu Leonardo DiCaprio sektör ve kariyeri hakkında konuştu.
2
44 yaşındaki oyuncu, kariyer fırsatlarının doğru yerde ve doğru zamanda olduğu için eline geçtiğini anlattı.
3
Mirror gazetesine şöhretle nasıl başa çıktığını anlatan ünlü yıldız, “Bu sektörde büyüdüm. Birçok arkadaşım oyuncu... İş alabilmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu denli şanslı olmasaydım, hayatım çok daha farklı olabilirdi” dedi.
4
DiCaprio, kariyerinin ilk yıllarında dışlanmış hissettiğini dile getirdi.
5
Ünlü oyuncu, “Bunun hayali bir dünya olduğunu ve bir iyilik meleğinin gelip, sizi seçtiğini düşündüm. O anda şans yüzüme gülmeseydi, şu an burada konuşuyor olamazdım” diye konuştu.