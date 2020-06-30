Leonardo DiCaprio paparazzilerden gizlendi

23 YILLIK YAŞ FARKI SAVUNMASI

Rol aldığı Mickey and the Bear adlı filmle adını sinema dünyasına yazdıran Morrone, verdiği bir röportajda, 45 yaşındaki Oscar’lı oyuncu ile birlikteliğine dair ‘yargılamalar’dan şikayet etmişti.

Morrone, DiCaprio ile aralarındaki 23 yş farka değinerek, “Hollywood’da ve dünya tarihinde tarafların aralarında büyük yaş farkının olduğu pek çok ilişki yaşandı. Bence herkes istediği kişiyle ilişki yaşamalı” demişti.