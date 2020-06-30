Leonardo DiCaprio paparazzilerden gizlendi

Ünlü aktör Leonardo DiCaprio, kız arkadaşı Camila Morrone ile akşam yemeği sonrası paparazzilerden gizlenmek için yüzünü tamamen kapattı.

30.06.2020 - 13:53

Leonardo DiCaprio paparazzilerden gizlendi - 1

Ünlü Amerikalı yıldızı Leonardo DiCaprio, kız arkadaşı Camila Morrone ile California’nın Malibu bölgesinde akşam yemeği yemek üzere dışarı çıktığında görüntülendi.

Leonardo DiCaprio paparazzilerden gizlendi - 2

45 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, popüler suşi restoranı Nobu’da yemek sonrası paparazziler tarafından görüntülenmemek için büyük çaba harcadı.

Leonardo DiCaprio paparazzilerden gizlendi - 3

DiCaprio, sweatshirt’ünün kapüşonu, beyzbol şapkası ve maskesiyle yüzünü hiç görünmeyecek şekilde örtmesiyle dikkat çekti.

Leonardo DiCaprio paparazzilerden gizlendi - 4

23 yaşındaki kız arkadaşı Morrone de taktığı maskesiyle tanınmaz haldeydi.  

Leonardo DiCaprio paparazzilerden gizlendi - 5

Haziran ayı başında DiCaprio, kız arkadaşı için Los Angeles’ta ünlülerin katıldığı bir yat partisi şeklinde doğum günü kutlaması hazırlamıştı.

Leonardo DiCaprio paparazzilerden gizlendi - 6

23 YILLIK YAŞ FARKI SAVUNMASI

Rol aldığı Mickey and the Bear adlı filmle adını sinema dünyasına yazdıran Morrone, verdiği bir röportajda, 45 yaşındaki Oscar’lı oyuncu ile birlikteliğine dair ‘yargılamalar’dan şikayet etmişti.

Morrone, DiCaprio ile aralarındaki 23 yş farka değinerek, “Hollywood’da ve dünya tarihinde tarafların aralarında büyük yaş farkının olduğu pek çok ilişki yaşandı. Bence herkes istediği kişiyle ilişki yaşamalı” demişti.

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